Après un stage de trois jours au centre sportif de l’OPLA du Caroubier d’Alger, guidé par le DTN Sahraoui, l’Equipe nationale senior de rugby s’est envolée, en fin de semaine, pour la capitale jordanienne, Amman, et ce pour prendre part à la 5e édition du tournoi organisé par la Ligue arabe de rugby. Cette manifestation a débuté hier et se poursuivra jusqu’à demain. La délégation algérienne est composée de 19 personnes, dont 13 joueurs locaux. Elle est guidée par le secrétaire général de la Fédération algérienne de rugby (FAR), Sid-Ahmed Bendaoud. « Je suis très fier d’avoir été convoqué en sélection pour participer à cette échéance », a affirmé le rugbyman, Mohamed Sabri, sociétaire du Stade oranais, ajoutant que « l’équipe est bien préparée et motivée pour réaliser un résultat positif ». « Il s’agit de ma seconde expérience avec la sélection après le tournoi de Marrakech (Maroc) en 2016», a-t-il expliqué. Et d’ajouter : « Je vous confirme que le niveau du rugby algérien est en nette progression. » L’Algérie prend part à ce rendez-vous, organisé par la Fédération jordanienne de rugby, sur invitation de l’Union arabe de la discipline. En marge de ce tournoi, se tiendra l’AG de la Ligue arabe de rugby, dont l’Algérie est membre à part entière après son adhésion il y a trois ans à « rugby Afrique » et membre associé cette année. Cela a permis au président de la Fédération algérienne, Benhassen Sofiane, d’assister à la Coupe du monde du Japon, remportée par l’Afrique du Sud. Tout comme il a pris part à cette rencontre en tant qu’invité officiel et d’assister aussi aux travaux de l’AG de World Rugby, qui est une première en Algérie. Autrement dit, l’Algérie a arraché sa place dans le rugby international. Le Comité exécutif de la Fédération internationale de rugby (World Rugby) a voté, lors d’une réunion, dans la capitale irlandaise, Dublin, en faveur du dossier d’affiliation officielle de la FAR en tant que membre associé au sein de la Fédération internationale, a indiqué un communiqué l’instance fédérale algérienne. « C’est un jour historique de voir notre affiliation officielle en tant que membre associé dans World Rugby, après tant d’efforts consentis pour atteindre cet objectif », a déclaré le président de la FAR, Sofiane Benhassen. Le président de Rugby Afrique, Khaled Babou, a félicité la FAR pour cette ascension, soulignant que « la FAR, créée en 2015 a atteint, en un temps record, une étape importante grâce aux efforts de son président et de l’équipe», ajoute la même source. Mars dernier, le comité des régions relevant de l’instance internationale (six régions dans le monde) avait accepté la demande d’affiliation de la FAR en tant que membre associé de world rugby. Cependant, même après cette approbation, l’Algérie devra attendre deux ans pour devenir membre permanent au sein de la Fédération internationale, permettant à la sélection nationale (senior) de disputer la phase des éliminatoires de la Coupe du monde 2023, prévue en France. La 9e édition de la coupe du monde de rugby à 15 a eu lieu en 2019 au Japon, alors que la France abritera la 10e édition en 2023. L’objectif principal de la sélection algérienne étant de se qualifier pour la première fois de son histoire au Mondial en France.