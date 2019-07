Après six jours de préparation, l’Equipe nationale algérienne passe, dès ce soir, à une étape cruciale de la CAN-2019, qui se poursuit en Egypte jusqu’au 19 juillet en cours. A partir de 20h, les joueurs de Djamel Belmadi rencontreront la Guinée au stade du 30-Juin pour le compte des 8es de finale de cette compétition continentale. La logique dit que Mahrez et ses compatriotes n’auront, pour ainsi dire, pas beaucoup de problèmes pour se qualifier aux quarts de finale. Sur le plan de l’effectif et des individualités, ainsi que sur le plan du jeu collectif, les Algériens ont démontré depuis le début de cette CAN qu’ils sont bien redoutables. Le travail tactique et surtout psychologique effectué par le staff technique avec les joueurs a, jusque-là, donné ses fruits. Mais, aujourd’hui, il s’agit d’une élimination directe. Les fans des Verts redoutent toujours ces « surprises » dont le football est capable de fournir dans de telles compétitions à élimination directe. La leçon du Maroc du sélectionneur français Hervé Renard, éliminé par le Bénin dans un match où les Béninois ont terminé la partie avec 10 joueurs est bien là pour le démontrer. Mais là, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi a déclaré, hier, en conférence de presse qu’« on n’a pas de pression particulière après l’élimination du Maroc ». « Dès qu’on a su qu’on jouait la Guinée on s’est préparé pour. Si on se fait éliminer c’est que la Guinée aura été meilleure. Pour nous battre, la Guinée devra être très forte », a-t-il dit. Or, il faut reconnaître que la guinée n’est vraiment pas aussi forte que l’Algérie et ce, sans minimiser de la valeur intrinsèque des joueurs guinéens. Sur le plan du « Onze » que Belmadi pourrait aligner dans ce match, on ne voit vraiment pas le staff technique changer une équipe qui gagne. Ce qui veut dire qu’on devrait retrouver le même «Onze » qui avait joué et gagné les deux premiers matchs des poules face au Kenya (2-0) et au Sénégal

(1-0). Concernant les joueurs blessés, Belmadi a indiqué, hier que « Yacine Brahimi et Alexandre Oukidja vont mieux.» Mais de là, à les voir sur le terrain, on ne le pense vraiment pas. Raïs M’bolhi serait sûrement dans la cage avec en défense l’axe central Benlamri - Mandi en soutien avec Youcef Attal et Ramy Bensebaïni. Guedioura comme sentinelle, et au milieu on devrait retrouver Feghouli – Bennacer. Enfin en attaque, le trio Belaïli - Mahrez – Bounedjah sera aligné d’entrée. Et là, Belmadi pourrait bien puiser sur son banc de touche avec ce rendement solide et efficace de l’équipe « B » face à la Tanzanie (3-0) avec un extraordinaire Adam Ounas et un fougueux Andy Delort. Reste maintenant à Belmadi de choisir les meilleures variantes face à la Guinée et bien gérer son effectif et surtout en tirer le maximum pour pouvoir aller jusqu’au bout dans cette compétition. Côté guinéen, l’international de Liverpool, Naby Keita ne rejouera plus à la coupe d’Afrique des Nations de football (CAN-2019) en Egypte, après la décision de son club qui lui a conseillé de prendre une période de vacances et soigner la blessure qu’il a contractée contre le Nigeria, lors du 2e match du groupe B. Pour ce match, le sélectionneur de la Guinée, le Belge Paul Put, qui connaît l’Algérie pour avoir drivé l’USM Alger, a reconnu que « pour nous, on sait que ça va être un match difficile contre l’équipe la plus en forme, une très belle équipe. Nous sommes déjà contents d’être ici ; en 1/8 de finale, on va essayer de faire le meilleur match possible contre cette équipe d’Algérie. »

Les regards seront braqués, donc, vers cette rencontre et les Algériens croisent les doigts en espérant voir leur équipe sortir le grand jeu et poursuivre, ainsi, son droit chemin vers le sacre final.