Au vu de la prestation des deux équipes lors du match aller à Alger, jeudi dernier, l'opposition de cet après-midi à partir de 14h entre le Zimbabwe et l'Algérie, à Harare, s'annonce très difficile pour les joueurs algériens, et ce, pour le compte de la 4e journée du groupe «H» des éliminatoires de la CAN 2022. Djamel Belmadi, le sélectionneur national, le sait très bien, lui, qui n'a cessé de faire remarquer que «le Zimbabwe est une équipe difficile». En effet, Billiat et ses compatriotes ont donné du fil à retorde aux Verts au match aller, bien qu'ils aient perdu la partie sur un score jugé, relativement, lourd

(1-3). Là, les Verts ont pour la première fois depuis l‘arrivée de Belmadi à la barre technique, gagné un match sans bien jouer. Les Zimbabwéens affichent une grande détermination à battre le champion d'Afrique en titre, pour d'une part, avoir un certain «prestige» et surtout pour conforter leur place de dauphins des Verts au classement dans la perspective de se qualifier à la phase finale de la CAN-2022 prévue au Cameroun. Le sélectionneur croate des Warriors, Zdravko Logarusic, devrait demander à ses joueurs de débuter la partie en force, comme ils l'ont déjà bien fait au match aller, sans toutefois pouvoir concrétiser jusqu'à la fin de la rencontre. Les Zimbabwéens doivent donc faire le jeu et c'est à Belmadi de contrer avec ses joueurs devant évoluer comme lors de la CAN, ou face au Nigeria et au Mexique en amical. L'enjeu du match est simple: les Verts veulent, au moins, réaliser un nul qui leur permet d'arracher une qualification à la phase finale de la CAN au Cameroun en 2022. Quant aux Zimbabwéens, ils veulent gagner pour rester 2e et ainsi gagner également leur ticket pour la phase finale camerounaise. Pour bien contrer ces Zimbabwéens, Belmadi a imposé des séances vidéo aux joueurs en les commentant pour déceler leurs lacunes et leurs points forts. Il faudrait éviter et surtout régler les points faibles et renforcer en même temps les points forts. Et c'est le travail attendu par les joueurs sur ce terrain à la limite du praticable du National stadium de Harare. De plus, il faut surmonter cette chaleur puisque le match se déroulera en diurne (14h00). Côté effectif des Verts, bien qu'aucune blessure n'est à déplorer, Belmadi pourrait compter sur l'ensemble de ses joueurs en ménageant certains autres fatigués. Ainsi, question gardien de but, Oukidja ou M'bolhi, chacun est bien compétent pour ce genre de rencontre. En défense, on devrait enregistrer le retour de Benlamri qui a repris de sa blessure à la cheville avec les autres habitués dans leurs postes. Au milieu du terrain, Ounas pourrait remplacer Brahimi qui a montré des signes de fatigue lors du match aller. On enregistrera sûrement le retour dans le onze de départ de Guedioura pour renforcer ce secteur d'importance capitale dans ce match. En attaque, Mahrez devrait débuter sur le banc et être utilisé comme joker en incorporant peut-être Delort ou Benrahma sans oublier le fer de lance, Bounedjah. En tous les cas, cela ne reste que des spéculations, car seul Belmadi sait qui est le plus apte à jouer ce match pour arracher un bon résultat. Si les Verts joueront en prenant des initiatives tout en restant vigilants et concentrés jusqu'à la fin du match, ils réaliseraient certainement un bon résultat, pour ne pas dire, ils se qualifieront à la CAN du Cameroun avant terme. Place enfin au langage du terrain.