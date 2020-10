Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, et son staff amoindri ainsi que certains joueurs débuteront, aujourd'hui, la première partie de leur stage en Autriche avant de se déplacer aux Pays-Bas, pour la deuxième partie, juste après la rencontre amicale contre le Nigeria le 9 octobre. Quelques joueurs devaient arriver, hier après-midi, au lieu du stage des Verts à Vienne avant que d'autres éléments ne rejoignent le groupe au fur et à mesure pour que l'ensemble des joueurs convoqués soit sur place dès ce soir. Il est utile de savoir que la situation de la pandémie de coronavirus a complètement chamboulé le programme de travail du sélectionneur Belmadi qui ne pourrait compter sur l'ensemble de ses joueurs qu'à partir de demain. Le premier groupe de la délégation algérienne a réussi à avoir ses visas Schengen avant d'embarquer, avant-hier, en direction de Paris sur un vol régulier d'Air France. Ce groupe attendait, hier, le sélectionneur Djamel Belmadi avec d'autres mem-bres pour rejoindre le lieu du stage à Vienne. Les derniers retardataires devraient arriver aujourd'hui. Si quelques joueurs entameront ce premier stage le même jour, c'est demain que l'ensemble des joueurs sera sur place pour le véritable début de la préparation, qui sera ponctuée par un premier match amical contre le Nigeria au stade Jacques-Lemans Arena à Sankt Veit an der Glan (Autriche). À propos de ce premier match amical contre le Nigeria, on évoque un possible changement de domiciliation, compte tenu de l'exiguïté du stade de Sankt Veit an der Glan. Selon le chargé de la communication de la Fédération algérienne de football, Aboud Salah-Bey, ce stade n'est pas commode pour abriter un match de la grandeur des deux sélections et les organisateurs tentent, donc, de trouver une autre domiciliation. Il est important de noter que ce stade ne dispose pas assez d'espaces de vestiaires et ne permet pas d'installer un protocole sanitaire comme le prévoient les mesures en vigueur. De plus, ce stade est complètement exposé aux passants et ses petites tribunes ne permettent pas une bonne retransmission télévisée de la rencontre. Et ce sont ces raisons qui font que les organisateurs sont obligés de trouver une autre domiciliation. À ce propos, on parle du Klagenfurter Wörthersee Stadion qui ne se trouve qu'à 24 kilomètres seulement de ce stade Jacques Lemans Arena à Sankt Veit an der Glan. Il est utile de noter que la Fédération algérienne de football n'a toujours pas annoncé officiellement la liste des joueurs concernés par ce stage prévu en Autriche et aux Pays-Bas. Une conférence de presse était prévue juste après la fin de la réunion du Bureau fédéral et ce serait sûrement après cette conférence de presse que la FAF dévoilerait la liste officielle des joueurs concernés par ce stage. Celui-ci rentre dans le cadre de la préparation de la sélection nationale pour sa double confrontation contre le Zimbabwe (en aller et retour) au mois de novembre prochain pour le compte des qualifications à la CAN 2022 prévue au Cameroun.