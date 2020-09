En dehors de la problématique de l'organisation du prochain stage des Verts, prévu entre les 5 et les 14 octobre prochain dans un pays européen et les deux matchs amicaux à y programmer, le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, se trouve face aux préoccupations de certains joueurs sur lesquels il ne pourrait (peut-être) pas compter. En effet, certains joueurs souffrent de blessures, alors que d'autres sont préoccupés par le mercato et leur situation pourrait leur coûter une indisponibilité pour le prochain stage pour la préparation de la double confrontation face au Zimbabwe au mois de novembre prochain pour le compte des éliminatoires de la prochaine CAN. Il y a, d'abord, le cas des trois joueurs souffrant de blessures. Il s'agit de Hicham Boudaoui de l' OGC Nice, qui a été victime d'une blessure au genou qui l'a éloigné des terrains durant un mois. Ce qui veut dire qu'il ne serait certainement pas dans la liste de Belmadi. C'est également le cas de son compatriote et coéquipier à Nice, le latéral Youcef Atal, qui s'est blessé lors de la défaite face au PSG (0-3) dimanche dernier, dans le cadre de la 4e journée de la Ligue 1. Et justement à son propos, selon la presse niçoise, le joueur, qui a ressenti des douleurs en accélérant avec Kylian Mbappé, l'attaquant parisien, serait indisponible pour trois à quatre semaines. Ce qui est un coup dur également pour Belmadi, puisque Atal manquera le prochain rassemblement de l'Equipe nationale. Encore faut-il rappeler qu'en réalité, c'est une autre blessure pour Atal puisqu'il a également été touché, en décembre dernier, passant plusieurs mois loin des pelouses. Et dans ce même ordre d'idée, il est aussi important de noter la probable absence de Hilal Soudani de l'Olympiakos, qui souffre également du genou et qui raterait certainement ce stage. Ensuite, il y a lieu de souligner la problématique des

autres joueurs pouvant rater ledit stage à cause de leur situation durant ce mercato. Là, on citera le cas des deux joueurs ayant «provoqué» des problèmes avec leurs clubs respectifs. Il s'agit de Youcef Belaïli et Djamel Belamri. Belaïli avait refusé de rejoindre son club saoudien d'Al Ahli, en dépit du fait que les responsables de l'équipe lui aient envoyé un avion spécial à Oran pour le rapatrier. Ce qui a provoqué une grave crise entre lui et les responsables du club saoudien qui ont finalement décidé de s'en séparer. Aux dernières nouvelles, il est toujours en pourparlers avec les responsables du club égyptien d'Al Ahly du Caire. Ce qui n'est pas pour plaire à Belmadi «doublement»: d'abord sur cette histoire de refuser de revenir dans son club saoudien et ensuite qu'il est toujours sans club. C'est presque le même cas pour Djamel Belamri qui a été tellement critiqué en Arabie saoudite qu'il a finalement décidé de quitter le club d'Al Shabab. Lui aussi se trouve sans club et donc il y a de fortes chances que Belmadi ne le convoque pas pour le prochain stage. D'autre part, il faut également citer d'autres joueurs qui ont des soucis durant ce mercato et il s'agit d'Adam Ounas, Islam Slimani et Saïd Benrahma. Leicester City refuse de garder Slimani et il est donc obligé de trouver une autre formation. Slimani était tout proche de s'engager avec le Stade Rennais, mais Amiens a fait tout changer. Elle a vendu Serhou Guirassy aux Rennais et l'engagement de Slimani est donc compromis. Ounas, qui doit quitter Naples, est en pourparlers avec Cagliari, mais rien n'a encore filtré sur les négociations entre les deux clubs. L'avenir d'Ounas est donc «flou». Enfin, il y a lieu de citer le cas de Saïd Benrahma qui veut quitter Brentford, mais son club refuse pour le moment en plaçant la barre trop haute. Benrahma est sollicité par Crystal Palace, mais rien n'est encore décidé de la part du club anglais de Premier Ligue. Mais toujours est-il que Benrahma n'a joué aucune minute lors de ce nouvel exercice 2019-2020. Que fera Belmadi pour ces derniers cas, car pour les blessés, il ne serait certainement pas question de compromettre leur état sanitaire.