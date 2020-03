Le Coronavirus se propage de plus en plus et oblige des responsables sportifs à prendre des décisions préventives, en décidant soit d’annuler des manifestations sportives prévues, soit de faire disputer des matchs à huis clos. En Algérie, deux nouveaux cas de coronavirus ont été confirmés samedi, portant le nombre global à 19. Cette situation a fait réagir la FAF ainsi que la LFP. Et comme l’Equipe nationale algérienne va jouer le 26 et le 29 du mois en cours face au Zimbabwe en éliminatoires de la CAN-2021, les férus des Verts se demandent si certains clubs risqueraient de ne pas envoyer leurs joueurs, en raison de cette épidémie. C’est l’information qui circule depuis quelques heures, notamment concernant le capitaine Riyad Mahrez (Manchester City) et Ismaïl Bennacer (Milan AC). Le coach national, Djamel Belmadi, semble être préoccupé au plus point par cette affaire. Il veut être fixé au plus vite afin de prendre ses précautions. Autre cas craint par les Verts, c’est le fait de voir le match aller, programmé au stade Mustapha-Tchaker de Blida, le 26 du mois courant, se jouer à huis clos, d’autant plus que la plupart des cas de coronavirus sont enregistrée dans cette ville. Cela intervient au moment où la CAF a indiqué qu’elle envisageait d’instaurer le huis clos, de reporter, ou d’annuler les prochains matchs de ses différentes compétitions. « Si la situation l’impose, en accord avec les pays concernés, d’éventuels huis clos, reports ou même annulations pourraient être envisagés. En attendant, des conseils aux acteurs du jeu sont promulgués conformément aux directives de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) », a affirmé l’instance continentale dans un communiqué. Elle a recensé « huit grands pays du football africain qui sont concernés à ce jour : l’Egypte, l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Nigeria, le Sénégal, le Cameroun, et l’Afrique du Sud ». « Les plus hautes instances de la CAF ont mandaté la commission médicale de la CAF de suivre l’évolution de cette maladie et de mettre en place des mesures d’éveil afin de protéger la santé des footballeurs et de tous les acteurs », ajoute l’instance africaine. Pendant ce temps, la FAF a saisi le ministère de la Santé et celui de la Jeunesse et des Sports pour prendre une décision concernant l’éventualité d’instaurer du huis clos pour les matchs des championnats nationaux. « la FAF fédérale est en train de suivre la situation de près. Une décision sera prise d’ici à la semaine prochaine selon l’évolution du développement de la situation sanitaire au pays», a affirmé vendredi le responsable de communication de la FAF Salah-Bey Aboud, ajoutant que le match Algérie – Zimbabwe, pourrait être également objet de mesures, mais « tout dépendra de l’évolution de la situation ». Une réunion est prévue demain entre le président de la FAF et des présidents des clubs pour un sujet qui n’est, certes, pas ce cas du coronavirus, mais force est de reconnaître que celui-ci s’impose de lui-même. Des décisions importantes sont attendues dans les heures à venir.