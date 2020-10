Juste après le retour à Alger, à l'issue des deux matchs amicaux face au Nigeria (1-0) et au Mexique (2-2), respectivement en Autriche et aux Pays-Bas, les responsables de la Fédération algérienne de football (FAF) se sont concentrés sur la préparation de la prochaine double confrontation contre le Zimbabwe, les 12 et 16 novembre à Alger et Harare dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN-2021, décalée à 2022 au Cameroun en raison de la pandémie de coronavirus. Justement, il se trouve que cette pandémie a tellement chamboulé le monde entier que personne n'est sûr d'une quelconque prévision. En tout cas, et en dépit de cette situation sanitaire, il faut bien préparer ces deux matchs d'importance pour les Verts, qui sont sur une très belle dynamique de 20 matchs sans défaite. Il est sûr que le sélectionneur de l'Equipe nationale, Djamel Belmadi, a fourni la liste élargie des joueurs et son additif aux responsables de la FAF pour préparer leur venue à Alger afin d'entamer le stage de préparation en vue des deux matchs contre le Zimbabwe. Pour le moment, le début du stage est fixé au 9 novembre prochain. Mais, il y a la menace de la Confédération africaine de football (CAF) et il y a les difficultés pour assurer les déplacements des joueurs du pays où ils exercent avec leurs clubs, faute d'interdiction de vol en Algérie et des restrictions sanitaires dans les autres pays. Pour ce qui est de la menace de la CAF, il est important de rappeler qu'il y a tout juste quelques jours, la CAF a revu la programmation des deux prochaines confrontations de la CAN-2022 du mois de novembre prochain. Cette décision fait suite «aux réunions des 12, 13 et 14 octobre par visioconférence avec les secrétaires généraux des Associations nationales participant à la phase de groupes des éliminatoires de la CAN-2021 et de la Coupe du monde 2022». Considérant que les pays ne sont pas tous sur un pied d'égalité face à la pandémie de Covid-19, la CAF a fait de nouvelles propositions aux Associations nationales afin de maintenir le déroulement des deux journées entre le 9 et le 17 novembre prochain. Ainsi, trois propositions ont été faites. La première consiste à jouer les deux confrontations dans l'un des deux pays. La seconde proposition est de disputer les deux rencontres dans deux pays neutres, alors que la dernière option reste ouverte à la discussion. La CAF a beaucoup insisté sur le respect du protocole sanitaire lors de ces rencontres internationales, en veillant scrupuleusement aux règles pour la convocation des joueurs, la préparation en plus du traitement du contentieux avec les clubs employeurs. Ce qui veut dire qu'il y a bien une probabilité que les matchs se dérouleraient dans un pays neutre. Quant à la problématique des joueurs, la FAF fait les efforts nécessaires pour assurer la venue des joueurs avant le 9 novembre, soit juste avant le début du stage. Il est utile de noter au passage que la majorité des joueurs évoluant en Europe concernés par les deux matchs disputeront avec leurs clubs respectifs des matchs le 8 novembre prochain. Ce qui veut dire qu'il est impossible qu'ils soient présents le 9 pour le début du stage. Ce qui est aussi le cas pour les joueurs évoluant au Qatar et en Arabie saoudite.