L'Algérie a gagné cinq places au nouveau classement de la FIFA, se positionnant ainsi à la 30e position, selon l'édition du mois d'octobre, publiée jeudi par l'instance, et qui reste dominée par la Belgique. Cette progression des Verts a été possible après la reprise de la compétition, suspendue depuis le mois de mars, pour les équipes africaines, en raison de la pandémie de Covid-19. Les hommes de Belmadi avaient dominé en amical le Nigeria (1-0) le 9 octobre lors du premier test-match disputé en Autriche, avant de faire match nul face au Mexique (2-2), le 13 du même mois aux Pays-Bas. Ces deux derniers adversaires des Algériens se trouvent respectivement aux 32e (-3) et 11e (inchangé) rangs. Le Zimbabwe, prochain adversaire de l'Algérie en qualifications de la CAN-2021 en novembre, est toujours scotché à la 111e position. Les deux autres concurrents des Verts dans le groupe H, la Zambie et le Botswana, sont logés respectivement aux 89e (-1) et 149e (-1) places.