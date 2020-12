La sélection algérienne des moins de 17 ans (U17) débutera son cinquième stage de préparation depuis le mois de septembre ce samedi, à Alger, et ce, dans le cadre de sa préparation pour le tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF) qui aura lieu à Alger en janvier 2021 et sera qualificatif à la CAN de la catégorie.

Ce stage s'étalera jusqu'au 18 décembre avec les deux premiers jours dans un hôtel à Ben Aknoun, avant de rejoindre le Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, lundi, jusqu'à la fin du regroupement, vendredi prochain.

La Fédération algérienne de football a expliqué que «ces deux jours à passer loin du CTN sont dictés par les mesures sanitaires que la direction du centre prend pour désinfecter les lieux après le départ de la sélection U20».

Les jeunes de Mohamed Lacete et Mourad Slatni disputeront, au cours de ce rassemblement, deux rencontres amicales: le premier aura lieu lundi 12 décembre face au U21 du NA Hussein Dey et le second, mer-credi 16 contre les U21 du MC Alger.

Ainsi et pour ce 5e stage, le staff technique national a convoqué 23 joueurs dont quatre de l'Académie FAF et autant du Paradou AC.

Il est utile de rappeler que les cadets algériens avaient effectué un premier regroupement du 27 septembre au 10 octobre à l'Académie de Khemis Miliana (Aïn Defla), suivi par un autre du 18 au 28 octobre en présence de 27 joueurs, puis un troisième début novembre avec 25 éléments et un quatrième du 19 au 25 novembre au Centre technique régional de Sidi Bel Abbès.

Liste des 23 joueurs convoqués

Hamza Boulem (USM Alger), Ouzani Ahmed Khalil (MSP Batna), Boudedja Amayas (JS Kabylie), Boumengouche Abdelaziz (Académie FAF), Zaoui Salaheddine (Académie FAF), Khoumani Abdelhak (JS Saoura), Hanfoug Fouad (CR Belouizdad), Aït Ziane Zakaria (ES Sétif), Cherdoudi Brahim El Khalil (ASO Chlef), Bouzahzah Ouanisse (Académie FAF), Lalam Abdelghani (Paradou AC), Malek Mohamed Abdelaziz (Paradou AC), Belas Brahim (CR Belouizdad), Akherib Lahlou (JS Kabylie), Garat Anes (Paradou AC), Mohra Abderezak (DRB Tadjenanet), Zaïmeche Rafik Moataz (Paradou AC), Sahmi Fares (JS Kabylie), Redouani Chemseddine (JS Bordj Ménaïel), Bouaichaoui Nadji (MC Alger), Rouabhi Mouley Soufi (FCB Frenda), Kerroum Mohamed (Académie FAF), Benahmed Zineddine (RC Relizane)