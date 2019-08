La sélection algérienne de football des moins des U23 a bouclé son stage de préparation en vue de la double confrontation face au Ghana, qualificative à la CAN-2019 de la catégorie. Ce stage a été bouclé par une joute amicale disputée vendredi et remportée face à l’ES Sétif sur le score de (2-1) au stade du 8-Mai-1945 de Sétif. Dans cette rencontre, deux joueurs ont particulièrement brillé. Il s’agit des Sétifiens Abderrahim Deghmoum (20 ans) porteur du numéro 15 du côté de l’ESS, mais surtout Ismail Saâdi (22 ans), joueur de l’ESS et qui a porté, dans cette rencontre, les couleurs de l’EN. Le premier but de cette rencontre a été l’œuvre de Djahnit pour l’ESS sur penalty en fin de première période, après une faute du latéral droit Gattal – expulsé sur l’action- sur Deghmoum. En seconde période, le sélectionneur national, Batelli, change totalement son « onze ». Dans cette période, Saâdi s’est illustré. Après plusieurs tentatives et un but refusé à Boutmane (18 ans), Saâdi récupère une balle dans son camp suite à un dégagement défensif et remonte sur 60 mètres pour décaler une nouvelle fois Boutmane qui remet les pendules à l’heure face à l’infortuné Khedaïria. Et c’est toujours le même Saâdi qui se procure deux occasions de but ratées, avant d’offrir une deuxième passe décisive en fin de match à l’attaquant, Billel Messaoudi, pour signer un second but. Ce test amical est venu boucler un stage entamé le 28 juillet à Sétif, précédé par un premier regroupement effectué au Centre technique national de Sidi-Moussa (Alger), en présence de 24 joueurs. Les coéquipiers d’Adam Zorgane (Paradou AC) préparent la double confrontation face au Ghana comptant pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations CAN-2019 des moins de 23 ans. Le match aller aura lieu à Kumasi alors que le match retour est prévu à Sétif. Les deux rencontres auront lieu au mois de septembre. L’Algérie s’est qualifiée au 3e et dernier tour en dominant la Guinée équatoriale (0-0, 3-1), tandis que le Ghana a surclassé le Gabon (4-0, 0-0). La phase finale de la CAN des U-23 aura lieu en Egypte du 8 au 22 novembre avec la participation de 8 pays. Les trois premiers se qualifieront pour le tournoi de football des jeux Olympiques Tokyo-2020.