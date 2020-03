La sélection nationale de football des U16 a battu son homologue de Lituanie, sur le score d'un but à zéro, (mi-temps 0-0), pour le compte du tournoi UEFA ASSIST des U16 (UEFA Development Tournament Under 16), qui se poursuit à Tirana en Albanie. Les coéquipiers du gardien Laroussi, aligné pour la première fois depuis le début du tournoi à la place de Benmengouche, ont dominé la première période, sans autant réussir à concrétiser leur ascendant. Il fallait attendre la seconde mi-temps pour assister à l'unique but de la partie, par l'intermédiaire de Mohamed Rafik Omar à la (66'). Lors de la première rencontre, la sélection algérienne avait été battue par la Géorgie sur le score d'un btu à zéro. Grâce à la victoire face à la Lituanie, l'équipe algérienne prend la seconde place avec trois points, derrière la Géorgie (5 points) et qui s'était imposée aux tirs au but (4-3) face à l'Albanie, après que les deux équipes aient terminé le temps réglementaire du match sur le score d'un but partout. Il est à rappeler qu'en cas d'égalité dans le match, le règlement de la compétition prévoit de donner un point aux deux équipes, et un autre supplémentaire à la sélection vainqueur. Les sélections d'Albanie et de Lituanie partagent la 3e position avec le même nombre de point (2 points). Aujourd'hui, l'Algérie disputera son dernier match face à l'Albanie, au National team Center.