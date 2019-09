Alors que le sélectionneur de l’EN algérienne de football A, Djamel Belmadi, s’est abstenu de prendre en charge l’équipe des joueurs locaux, c’est finalement le Français Ludovic Batelli, actuel directeur des Equipes nationales, qui dirige le stage de cette sélection, depuis lundi dernier au Centre technique de Sidi Moussa. Les Verts préparent, ainsi, les éliminatoires du prochain championnat d’Afrique des nations (CHAN-2020). A la fin du mois dernier, la FAF avait indiqué dans un communiqué que « la sélection nationale des joueurs locaux, appelée à disputer les éliminatoires du CHAN-2020, sera dirigée par Ludovic Batelli », tout en précisant que le Français sera secondé dans sa tâche par quatre adjoints, à savoir Aziz Bouras, Amara Merouani, Serge Romano et Zoheir Bensedira. La même source a ajouté que ce staff sera appuyé par le Français Frédéric Faure, en tant que préparateur physique, lui qui avait travaillé pendant 12 ans à l’Olympique de Marseille, notamment avec les entraîneurs Elie Baup, José Anigo et Marcello Bielsa. Initialement, c’est l’entraîneur de la sélection championne d’Afrique en Egypte, Djamel Belmadi, qui devait prendre les commandes de l’Equipe nationale des locaux. C’est d’ailleurs lui qui avait convoqué un effectif de 22 joueurs pour un stage bloqué, qui a eu lieu du 26 au 28 août au Centre technique national de Sidi Moussa (Alger). Depuis lundi dernier, la sélection algérienne des locaux prépare la double confrontation contre le Maroc (tenant du titre), dont la manche aller aura lieu le 21 septembre prochain à 19h15 à Alger dans le cadre du dernier tour des éliminatoires du championnat d’Afrique des nations, dont la phase finale aura lieu au Cameroun. La manche retour aura lieu entre les 18 et 20 octobre prochain au Maroc. À cet effet, 24 joueurs ont été convoqués, parmi lesquels on note la présence de 5 joueurs du MCA, club le plus représenté, suivent la JSK (4), le CSC, le PAC, l’USMA et leCRB (3) ainsi que l’ESS (2) et enfin le CABBA avec un seul représentant. Ceci, avant qu’il n’y ait des changements au sein de cette liste, avec les défections du gardien Bouhalfaya et le milieu de terrain Rebaï. Deux éléments remplacés respectivement par le portier du PAC, Moussaoui, ainsi que le milieu de terrain Hamza Koudri de l’USMA. Alors qu’il est très critiqué après l’élimination de la sélection olympique de la CAN-2020 et, du coup, des jeux Olympiques de Tokyo, Batelli est sur la sellette et doit, ainsi, bien motiver ses joueurs pour réussir la qualification au prochain CHAN-2020. Il est très important de rappeler, au passage que la sélection algérienne des locaux n’était pas parvenue à se qualifier pour la précédente édition du CHAN-2018 disputée au Maroc, en se faisant éliminer par la Libye. Et il se trouve que cette double confrontation, face au Maroc, tombe à pic pour les joueurs locaux afin de tenter de se qualifier à cette compétition continentale d’une part et surtout de séduire, d’autre part, le sélectionneur principal des Verts pour retrouver la sélection A.