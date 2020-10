À en croire les dernières nouvelles de la Fédération algérienne de football (FAF), les préparatifs du stage de la sélection algérienne de football, prévu dès le début du mois d'octobre en cours, d'abord en Autriche puis aux Pays-Bas, ont débuté, hier, avec le premier groupe qui devrait rallier la France.

En dehors des joueurs et leurs staffs, il faut bien assurer la logistique et autres services relatifs à la bonne marche de ce stage des champions d'Afrique, ponctué par deux matchs amicaux. D'abord face au Nigeria le 9 octobre (20h30) au stade Jacques Lemans Arena, à Sankt Veit an der Glan, en Autriche, ensuite devant le Mexique, le 13 octobre à 21h dans l'enceinte du Cars Jeans Stadion de La Haye, aux Pays-Bas. La FAF avait déposé la semaine dernière les dossiers des personnes concernées par le stage des Verts pour l'obtention des visas au niveau du Centre VPS à Alger. Ceci pour assurer les visas d'entrée sur le territoire Shengen. Et selon le plan de voyage de la FAF, un premier groupe, dont le nombre n'a pas été communiqué, devait rallier la France, hier. Par la suite, c'est surtout, lundi prochain, que le dernier groupe devra rallier Paris pour une courte escale. Il est important de signaler que, contrairement aux fois précédentes, cette fois-ci la délégation de la FAF sera bien réduite puisqu'on ne retrouverait pas le photographe, les gardes-matériels et quelques agents de sécurité. On s'attendrait d'ailleurs à voir la délégation algérienne composée d'une quarantaine de personnes, joueurs, staffs compris. Celle-ci s'envolera pour l'Autriche où débutera le stage en principe aujourd'hui, ou au plus tard demain, en cas d'impondérables. Et à ce sujet, il est important de noter que le coach national Djamel Belmadi a convoqué 45 joueurs. Salah Bey Aboud, responsable de la communication de la FAF a révélé, hier, sur les ondes de la Radio nationale, que ces convocations sont préliminaires, et sont venues pour éviter toute surprise de dernière minute en cette période de coronavirus. On s'attend à ce que la liste finale connaisse quelques surprises, d'autant plus que de nombreux piliers seront out en raison de blessures et de manque de préparation. Par ailleurs, le même responsable à la FAF a annoncé que «le médecin Oznadji a été testé positif au Covid-19. C'est pourquoi, il ne sera pas du voyage. Il est utile de noter également que les deux matchs se dérouleront, comme rapporté précédemment, à huis clos. Mais, aux dernières nouvelles, selon un site nigérian, les autorités autrichiennes auraient donné leur accord pour que le match Algérie - Nigeria soit joué en la présence du public. Seulement, et selon cette même source, ce n'est que les amoureux du football en Autriche qui peuvent y assister.

Ce qui veut dire que les autres fans des Verts et du Nigeria voulant venir d'Europe ou autres destinations en dehors de l'Autriche ne seront pas autorisés à assister à cette rencontre amicale. À rappeler enfin que ce stage est programmé par Djamel Belmadi pour préparer les deux prochaines confrontations contre le Zimbabwe (en aller et retour) au mois de novembre prochain, pour le compte des qualifications de la CAN 2022 prévue au Cameroun.