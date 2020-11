La sélection algérienne de football effectuera cet après-midi à 17h30 au stade du 5-Juillet sa deuxième séance d'entraînement pour préparer son match contre la sélection zimbabwéenne, prévu jeudi prochain sur cette même enceinte à partir de 20h, pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN-2021, reportée à 2022 au Cameroun, en raison de la crise sanitaire.

Le sélectionneur des Verts, Djamel Belmadi, a convoqué 24 joueurs pour cette double confrontation contre le Zimbabwe, les 12 et 16 du mois en cours. Seulement, la veille de l'enrtrée des joueurs en stage au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, le club de l'international algérien Youcef Atal, l'OGC Nice, a annoncé sur sa page Facebook sa contamination par le Covid-19. Du coup, il a déclaré forfait pour cette rencontre. Et c'est alors que le sélectionneur Belmadi a fait appel au défenseur Hocine Benayada (28 ans), qui s'est engagé, au mois de septembre dernier, pour trois saisons avec le Club Africain Tunisie). Samedi dernier, Baghdad Bounedjah et Azeddine Doukha ont été les premiers joueurs à rejoindre le lieu de regroupement des Verts à Sidi Moussa. Le lendemain, ce sont Belmadi et son staff qui sont arrivés à Alger, avant que le coach ne se dirige vers le stade du 5-Juillet pour s'enquérir de l'état de la pelouse et des installations de cette enceinte sportive, ayant connu depuis une année des opérations de rénovation. Les joueurs retardataires ont tous regagné le lieu du stage, hier matin, avant la première séance qui s'est déroulée à 17h30. En marge de la préparation technique des Verts, des séance vidéo sont également au programme pour étudier l'adversaire, son jeu et bien évidement ses points faibles et ses points forts pour savoir comment le contrer sur le terrain jeudi prochain pour le match aller, le match retour étant programmé pour le 16 novembre en cours au stade international de Harare. Encore, faut-il noter au passage que les responsables de la sélection algérienne ne lésinent pas sur les moyens pour assurer tous les protocoles sanitaires prévus pour ce genre de rencontres aussi bien avant, pendant qu'après le match. La délégation zimbabwéenne, au nombre de 34 membres, rejoindra la capitale algérienne demain à bord d'un avion spécial, suite à un protocole d'accord conclu entre les deux Fédérations. À l'issue de la 2e journée du groupe H, l'Algérie occupe la première place avec 6 points, devant respectivement le Zimbabwe (4 points) et le Botswana (1 point), alors que la Zambie ferme la marche avec 0 point. Les deux premiers du groupe se qualifient pour la phase finale de la CAN.