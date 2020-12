Il faut reconnaître que la sélection algérienne des moins de 20 ans et son homologue marocainne ont eu vraiment du mal à développer leur beau jeu, hier, sur une pelouse «catastrophique» du stade Chedly-Zouiten de Tunis pour le compte de la deuxième journée du tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF).

Sur le plan de l'effectif, et alors que le défenseur Chamseddine Bekkouche est blessé au genou et a déclaré forfait pour la suite du tournoi, le sélectionneur algérien, Bensmaïn, a aligné un «onze» fortement remanié, par rapport au premier match contre la Tunisie (1-1).

Deux nouveaux latéraux et un Bekrar à la pointe de l'attaque constituent les nouveaux de ce «onze» face aux Marocains.

Mais, sur le terrain, Algériens et Marocains jouaient avec trop de prudence au point où cela s'est bien répercuté sur le niveau de la partie.

Les deux équipes ont eu des difficultés pour entrer dans la partie. On se cherche sur cette pelouse qui n'a de pelouse que de nom, avec en plus cette peur des blessures.

Bekrar et ses compatriotes tentent d'abord de construire le jeu depuis le secteur défensif, mais l'état du terrain ne permet pas de faire circuler la balle comme il se doit. En face, les Marocains jouent prudemment avec un jeu basé sur les longues balles.

La balle passe d'un camp à l'autre et aucune équipe ne parvient à ouvrir la marque durant cette première mi-temps à mettre vraiment dans les oubliettes.

Des spécialistes et observateurs espèrent que la seconde mi-temps, dite celle des «entraîneurs» serait meilleure, avec des directives des techniciens pour tenter de surmonter ce handicap de la mauvaise pelouse.

De retour des vestiaires, le jeu s'anime quelque peu et on tente de part et d'autre de surprendre son vis-à-vis, mais le manque de concentration et de lucidité ont fait qu'aucune équipe n'a réussi à concrétiser.

On abuse des balles longues et du jeu brouillon aussi bien d'un côté que de l'autre. On presse le porteur du ballon et le jeu est ainsi bien saccadé.

Les défenseurs des deux équipes dégagent la balle à l'emporte-pièce et comme il n' y a eu aucune possibilité de bien construire le jeu, les attaquants ne parviennent pas à exploiter ces balles longues à l'approche des buts adverses.

On jouait la 75e minute du jeu, quand le numéro 6 marocain s'échappe à gauche, avant d'effectuer une ouverture sur la tête de son coéquipier El Mahdi Mouhoub qui reprend victorieusement devant la sortie du gardien de but algérien Boulhendi. C'est l'ouverture du score pour les Marocains. Un but qui a bien surpris des joueurs confondant vitesse et précipitation.

Les Algériens ont tenté de revenir au score, en vain, les Marocains ont bien géré ce mince avantage pour arracher les trois points de la victoire.

Il ne reste donc aux Verts que de préparer leur prochain match face à la Libye prévu le 21 du mois en cours avant de bénéficier de 2 jours de repos pour boucler le tournoi face à l'Egypte le 24 décembre.

À rappeler que lors de la première journée disputée lundi, la sélection algérienne avait fait match nul (1-1) face à la Tunisie, tandis que le Maroc était exempté.

Le tournoi se déroule sous forme de mini-championnat de quatre journées, au bout desquelles les deux premiers seront qualifiés pour la phase finale de la CAN-2021 de la catégorie en Mauritanie (14 février -4 mars), qui verra la participation de 12 équipes.

Outre le pays organisateur, sept sélections ont déjà validé leur billet pour le rendez-vous continental. Il s'agit de la Gambie, de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Mozambique, du Ghana, du Burkina Faso et de la Namibie.