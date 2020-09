Youcef Belaïli

À en croire la presse égyptienne, l’attaquant d’Al Ahli (Arabie saoudite) est attendu demain en Egypte pour négocier un éventuel engagement avec le Ahly du Caire. L’enfant d’Oran est arrivé à une impasse avec les Saoudiens, qui l’avaient mis sur la liste des joueurs à vendre.

Djamel Benlamri

Le défenseur algérien est arrivé, mardi matin, en Arabie saoudite et a trouvé un accord avec les responsables de son club, Al-Shabab, pour une résiliation du contrat. Pour ce faire, le champion d‘Afrique avec les Verts devrait se désister d’une partie de l’argent que la direction de son club lui doit. L’ancien du NAHD et de la JSK ne manque pas de convotiises au Golfe et devrait, vite, trouver un point de chute.

Baghdad Bounedjah

L’attaquant international algérien d’Al-Sadd s’est illustré de fort belle manière en Champions League d’Asie face à Al Aïn (EAU). Dans ce match achevé sur un score de parité (3-3), il a offert le but de l’égalisation à Cazorla, puis marqué pour donner l’avantage aux siens pour finalement un match nul en Champions League après un but contre son camp de Boualem Khoukhi.

Noureddine Zekri

L’entraîneur algérien a prolongé pour une saison son bail avec les Saoudiens du FC Damac, après avoir permis au club de se maintenir en première division. Le technicien en question devrait garder, aussi, les trois joueurs algériens de son équipe, à savoir le gardien de but, Mustapha Zeghba, le défenseur, Farouk Chafaï, et le milieu offensif, Brahim Chenihi.



Karim Aribi

Le buteur algérien de l’ES Sahel est proche de signer avec le Nîmes Olympique. Il ne manque que la visite médicale avant de parapher son contrat. Il n’attend plus que son visa pour partir en France, les deux clubs ont trouvé un accord pour son départ.