Alors qu'au Cameroun, le championnat d'Afrique des nations de football (CHAN), compétition réservée aux joueurs locaux, bat son plein, l'édition de 2022, prévue initialement du 10 juillet au 1er août 2022 en Algérie, a été reportée à janvier 2023, en raison de la crise sanitaire. Mais ce report n'empêche pas la sélection algérienne de bien préparer ce rendez-vous, même si l'on considère que cela se fait un peu en retard. Ceci, étant donné que le Championnat national a bien commencé, ce qui laisse planer des interrogations sur le non-déroulement de stages de cette sélection nationale, confiée à Madjid Bougherra. Ce dernier, qui vient de prendre les commandes, a besoin de prospection et essais pour des joueurs qui ont émergé depuis le début de la saison. Aux dernières nouvelles, on apprend que les responsables de la sélection algérienne des joueurs locaux ont programmé un stage pour le mois prochain. Seulement, pour le moment, aucune date n'a été avancée et aucune information officielle n'a été annoncée sur ce stage et sur la possibilité d'avoir un match amical ou pas.

Il est utile de rappeler que la sélection nationale des joueurs locaux a été largement battue le 19 octobre 2019, au stade communal de Berkane en match-retour, par le Maroc (0 - 3). Contraints au match nul à l'aller (0 à 0), au stade Mustapha-Tchaker de Blida, les hommes de Ludovic Batelli, entraîneur national d'alors, ont plié à trois reprises en première mi-temps face à une sélection marocaine déterminée et mieux en place. Ainsi, absente depuis 2011 et payant son manque flagrant de préparation, l'Algérie devra patienter jusqu'à 2023 où elle prendra part au CHAN qu'elle organisera sur ses terres. Depuis, Madjid Bougherra a été nommé coach de cette sélection et il a bien entamé son travail pour ce faire et ce, depuis longtemps. Cet évènement est reporté à janvier 2023 «sous réserve de l'approbation de la Fédération algérienne de football (FAF)», précise la CAF, dont le comité exécutif s'était réuni en session ordinaire sous la présidence d'Ahmad Ahmad, en visioconférence. Ce décalage d'une année s'explique en grande partie par le report de la coupe d'Afrique des nations 2021 à janvier 2022 au Cameroun, à cause de la pandémie de Covid-19. C'est ainsi que Bougherra a demandé à la FAF d'organiser un stage pour cette catégorie de joueurs au mois prochain, afin d'effectuer une large revue des effectifs et bien préparer la sélection pour aborder de la meilleure des manières les prochaines échéances.

Ce sera le défi que devront relever Bougherra, son staff et les joueurs qu'il choisirait. Reste à savoir s'il y a eu une programmation établie pour le championnat, tout en tenant compte de la participation de nos quatre clubs en coupe africaine des clubs, pour pouvoir caser un tel stage pour les locaux.

En tout cas, pour ce premier stage, Bougherra n'a programmé que 3 jours pour effectuer sa première revue des effectifs et pour ne point déranger les clubs qui ont besoin de leurs joueurs et éviter les blessures.