La sélection algérienne des moins des U23 tentera de réaliser une belle opération, demain, face à son homologue ghanéenne au stade d’Accra (15h30), en match aller du 3e et dernier tour qualificatif à la CAN-2019 de la catégorie. L’EN algérienne, dirigée par le Français Ludovic Batteli, a rallié mardi la capitale ghanéenne, avec deux renforts de choix : le milieu de terrain Hicham Boudaoui, fraîchement signataire d’un contrat avec l’OGC Nice, et l’attaquant Farid El-Mellali, joueur d’Angers. Un éventuel bon résultat au Ghana, permettra aux Algériens d’aborder le match retour, fixé au 10 septembre au stade du 8-Mai 1945 de Sétif (20h45) en toute sérénité, et surtout rester en course pour une qualification aux prochains JO-2020 de Tokyo, la CAN-2019 étant qualificative au rendez-vous japonais. La phase finale de la CAN des U-23 aura lieu en Egypte du 8 au 22 novembre avec la participation de 8 pays. Les trois premiers se qualifieront pour le tournoi des JO-2020.