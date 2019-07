Kheireddine Zetchi :« Hamdoullah, nous sommes en finale. Un grand bravo pour nos supporters qui ont fait le déplacement en Egypte. J’espère qu’ils seront aussi nombreux en finale. Vive l’Algérie. »



Hakim Medane : «Nous sommes en finale, c’est fabuleux. Nous allons tout faire pour rééditer l’exploit de la génération de 1990 et remporter le trophée. Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus. Le peuple algérien mérite tout le bonheur, c’est pour lui qu’on va se donner à fond, notamment dans la conjoncture actuelle. Nous allons savourer cette qualification avant d’attaquer cette finale face à une très bonne équipe du Sénégal.»



Sofiane Feghouli : « Je suis vraiment très fier de faire partie de cette équipe, de jouer pour ces entraîneurs et ce staff médical. On joue pour notre pays. On a fait un grand match et il faut féliciter tout le monde. Aujourd’hui, les vrais vaillants sont ceux qui sont venus d’Algérie, qui ont pris l’avion pour venir nous soutenir dans des conditions difficiles sans dormir. Ce sont les vrais hommes et ce sont eux qu’il faut féliciter. Tout le monde a donné le maximum et c’est très bien. Maintenant il faut redescendre de notre nuage, et se concentrer sur cette finale. Nous sommes fiers et heureux, mais on n’a encore rien accompli dans ce tournoi pour le moment. »

Ramy Bensebaini : « Je ne trouve pas les mots pour exprimer ma joie et ma fierté. Nous remercions tous les supporters qui sont venus au Caire pour nous encourager, et ceux qui sont restés au pays. Nous allons tout donner pour leur procurer de la joie en finale, que nous devons bien préparer et être au rendez-vous. La décision prise par l’arbitre de siffler un penalty pour le Nigeria en recourant à la VAR, je pense que c’est justifiable. J’ai parlé avec Mandi, il a reconnu avoir touché la balle de la main. »

Youcef Belaïli : « Hamdouallah, le peuple algérien mérite tout le bonheur. Le match était très difficile face au Nigeria qui nous a créé beaucoup de problèmes. Nous n’avons pas baissé les bras après l’égalisation, en croyant jusqu’au bout en nos moyens. Je remercie tous mes coéquipiers. A nous la finale.».

Aïssa Mandi : « On est passés par tellement d’événements ces derniers temps. Juste sur ce match-là face au Nigeria, on est passés par tous les sentiments. Nous aurions pu marquer 2 ou 3 buts avant la mi-temps. On s’écroule un peu en seconde période en raison de la fatigue. Nous n’avons rien lâché, on a cru jusqu’au bout. Notre leader (Mahrez, NDLR) nous porte en finale. »