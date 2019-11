La division de la communication de la Fédération algérienne de football (FAF) se mobilise pour informer aussi bien les joueurs que les médias et l’opinion sportive de l’importance de la promotion du football africain. Il faut savoir que les membres de l’Equipe nationale vont devoir voter à partir de demain, et ce, jusqu’au 19 du mois en cours, pour l’élection de la meilleure équipe africaine de l’année 2019, issue du vote des joueurs eux-mêmes, selon le principe qui régit le World Best 11, fruit, depuis de longues années déjà, de la collaboration entre la FIFA et la FIFPro. Et en parallèle, c’est aux médias de participer pour bien communiquer et informer qui de droit dans la perspective, justement, de participer pour leurs parts au développement du football africain. Il est vrai que la gestion de l’actuel président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache Ahmad Ahmad, est catastrophique au point où le football africain est dirigé par la FIFA, au moment où cette dernière vient de préparer la nouvelle mouture de la Coupe du monde des clubs qui désavantage les clubs africains. Et il est, donc, très important d’insister sur le fait que c’est aux « Africains » de prendre en charge leur propre promotion. Ainsi donc, la FAF vient de publier sur son site un communiqué dans lequel elle indique qu’elle « porte à la connaissance des médias et de l’opinion sportive que, dans le cadre de l’Accord de partenariat que la CAF et la FIFPro Afrique ont signé le 29 septembre 2018 à Sharm-el-Sheikh, et dont toutes les fédérations ont pris connaissance, il est fait une large place à l’image des joueurs africains, qu’il appartient, à tous, de promouvoir ». « C’est dans cet esprit, poursuit la FAF, qu’il apparaît primordial de récompenser les plus méritants d’entre eux, au-delà de l’élection du meilleur joueur africain de l’année par la CAF, récompensé lors de la cérémonie des CAF Awards que la CAF organise tous les ans et qui aura lieu le 7 janvier 2020 à l’hôtel Albatros Citadel Resort – Sahl Hashesh – Hurghada, Égypte. C’est lors de cette même manifestation, comme l’année dernière, que la CAF va révéler la meilleure équipe africaine 2019, issue du vote des joueurs eux-mêmes, selon le principe qui régit le World Best 11, fruit, depuis de longues années déjà, de la collaboration entre la FIFA et la FIFPro, fait rappeler l‘instance fédérale algérienne.

Et du coup, la FAF demande de faire voter les membres de l’Equipe nationale, pendant la prochaine mise à disposition de la FIFA de novembre 2019 (du 11 au 19/11), en y apportant tout le sérieux et le professionnalisme nécessaires pour que cette élection soit une réussite et qu’elle continue de marquer ce bel événement voué à promouvoir pour de longues années encore, les footballeurs et le football africain.

La FAF indique, dans ce sillage, qu’elle a reçu des courriers de la part du secrétaire général de la CAF, Mouad Hadji, et celui de la FIFPro, Stéphane Burchkalter, pour mener à bien cette opération avec, en annexe, toutes les explications nécessaires à une parfaite organisation, ainsi que 25 bulletins de vote à destination des joueurs de l’Equipe nationale.

Enfin, parmi les joueurs africains listés on retrouve 10 Algériens répartis dans tous les postes et qui risquent de figurer parmi les lauréats. Il s’agit de Raïs M’bolhi (Ettifaq FC), Youcef Attal (OGC Nice), Faouzi Ghoulam (SSC Naples), Aïssa Mandi (Bétis Séville), Ismaël Bennacer (AC Milan), Sofiane Feghouli (Galatasaray), Riyad Mahrez (Manchester City), Youcef Belaïli (Al Ahli), Baghdad Bounedjah (Al-Sadd) et Islam Slimani (AS Monaco).