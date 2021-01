Les joueurs binationaux de l’Equipe nationale de football des U17 étaient attendus, hier, à Alger pour intégrer les rangs des Verts, en vue du tournoi de l’UNAF, prévu à Alger du 18 au 24 janvier et qualificatif à la CAN-2021. Le sélectionneur national, Mohamed Lacet, pourra ainsi travailler avec un groupe au complet, 3 jours après le début de l’ultime stage, vendredi dernier, au CTN de Sidi Moussa. Ce regroupement, d’une durée de 17 jours, est scindé en deux phases : la première consiste en un stage précompétitif du 8 au 15 janvier puis d’une deuxième du 16 au 24. Pour sa part, le staff technique et la direction technique nationale ont ficelé le programme complet de ce stage avec tous les « phasings » et le menu quotidien. Le tournoi de l’UNAF, dont les rencontres se joueront au stade du 5-Juillet, se déroulera sous forme de mini-championnat avec la participation de l’Algérie, la Tunisie et la Libye. Le premier se qualifiera à la phase finale de la CAN-2021 au Maroc en mars prochain.