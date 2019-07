La sélection algérienne de football des moins de 23 ans (U23) effectuera un stage de préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi-Moussa (Alger) puis à Sétif du 28 juillet au 2 août en prévision des prochaines échéances officielles, a indiqué la Fédération algérienne de football (FAF). Le directeur des équipes nationales (DEN) et sélectionneur des U23, Ludovic Batelli, a convoqué 24 joueurs pour ce double regroupement qui sera ponctué par une rencontre amicale le vendredi 2 août à 19h00 au stade du 8-Mai-1945 de Sétif contre un adversaire à déterminer. Les coéquipiers de Zorgane préparent la double confrontation face au Ghana comptant pour le 3e et dernier tour des éliminatoires de la coupe d’Afrique des nations CAN-2019 des moins de 23 ans. Le match-aller aura lieu à Kumasi alors que le match retour est prévu à Sétif. Les deux rencontres auront lieu au mois de septembre. L’Algérie s’est qualifiée au 3e et dernier tour en dominant la Guinée équatoriale (0-0, 3-1), tandis que le Ghana a surclassé le Gabon (4-0, 0-0). La phase finale de la CAN des U-23 aura lieu en Egypte du 8 au 22 novembre avec la participation de 8 pays. Les trois premiers se qualifieront pour le tournoi des jeux Olympiques Tokyo-2020.



Les joueurs retenus

Sifour Abdelmoumen (USM Alger), Boukhalfaya Zakaria (NA Hussein-dey), Mekreche Yahia (JSM Béjaïa), Bouguera Aymen (Paradou AC), Gatal Oussama (CA Bordj Bou Arréridj), Hais Benderrouya Rayen (CR Belouizdad), Khacef Naoufel (NA Husseïn-dey), Tougai Mohamed Amine (NA Husseïn-dey), Haddad Mouad (JSM Skikda), Azzi Imad-Eddine (NA Husseïn-dey), Hamra Abderrahime (USM Alger), Douar Youcef (Paradou AC), Farhi Brahim (JS Saoura), Benhamouda Billel (USM Alger), Belarbi Kamel (USM Alger), Ghanem Foued (JSM Béjaïa), Zorgane Adem (Paradou AC), Yaïche Illies (NA Hussein-dey), Bechou Youssef (CR Belouizdad), Bousseliou Khaled (CR Belouizdad), Saâdi Ismaïl (WA Tlemcen), Mahious Aymen (USM Alger), Messaoudi Billel (WA Tlemcen), Boutamine Zinedine (NA Hussein-dey).