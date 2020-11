Après son match nul arraché, le 13 octobre dernier, en infériorité numérique devant le Mexique en amical à La Haye (2-2), la sélection algérienne de football sera de retour demain au Centre national technique (CNT) de Sidi Moussa (Alger) pour préparer la double confrontation face au Zimbabwe, les 12 et 16 du mois en cours, pour le compte des qualifications pour la CAN 2021, reportée à 2022 au Cameroun. Sur le plan de l'effectif que le sélectionneur Djamel Belmadi compte convoquer pour cette double confrontation en aller et retour, il pourrait y avoir les joueurs qui étaient absents lors du dernier stage en vue des deux matchs amicaux contre le Nigeria et le Mexique au mois d'octobre dernier.

En effet, lors de ce stage d'octobre, Belmadi a, certes, gardé l'ossature des cham-pions d'Afrique, mais il a, comme d'habitude convoqué deux nouveaux joueurs à savoir Mehdi Zekane (Girondins de Bordeaux, 21 ans) et Abdeljalil Medioub (CD Tondela, 23 ans), sans oublier le rappel de Mehdi Zeffane ainsi que Farid Boulaya. Pour le moment, Belmadi travaille avec une liste élargie de 33 joueurs. Ce qui veut dire qu'avec le retour des absents du mois d'octobre, le sélectionneur des Verts aura vraiment l'embarras du choix. Et il se trouve que parmi ces 33 joueurs sur son calepin, Belmadi doit en éliminer 9 ou 10. Méticuleux et très exigeant, il va certainement choisir ceux ayant à ses yeux les capacités de bien remplir leur mission pour cette double confrontation contre le Zimbabwe, d'abord jeudi prochain au stade du 5-Juillet et ensuite le 16 du mois en cours à Harare lors du match retour des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN. Pour les joueurs qui reviennent en sélection par rapport au stage du mois d'octobre, Benlamri qui a rejoint l'Olympique de Lyon avec lequel il a montré lors de sa première prestation toute l'étendue de ses capacités intrinsèques, sera donc bien sur la liste de Belmadi, qui ne devrait pas tarder à être rendue publique. C'est-à-dire que Belmadi attendra le tout dernier moment pour annoncer cette liste. Atal sera lui aussi de retour, après sa guérison et la série de matchs qu'il a disputés avec son club. On s'attendra également à voir le retour de Mehdi Zeffane qui était blessé en octobre dernier, bien qu'il manque de compétition avec son club en championnat. Peut-être que le jeune Khacef sera aussi du groupe sans oublier Tahrat, Spano et Bensebaïni. Au milieu, il y a du monde avec le jeune Zerkane, Bennacer, Abeid, Belkebla, Guedioura et même Feghouli ou encore Boudaoui. En attaque, blessé pendant le stage d'octobre, Ferhat pourrait être de retour sans oublier bien sûr, Ounas, Slimani, Bounedjah et Boulaya. Ceci sans parler des titulaires Mahrez, Brahimi et quelques-uns des gardiens de but bien connus.

Quant à Belaïli, il ne serait pas dans la liste dans la mesure où il ne s'est pas préparé à cause de son problème avec son club saoudien, alors qu'il vient juste de rejoindre le Qatar pour négocier son nouveau contrat avec Qatar SC. C'est dire que Belmadi aura bien l'embarras du choix pour choisir les joueurs devant disputer la double confrontation face au Zimbabwe.

À noter enfin que tout est prêt pour accueillir les Verts et leurs hôtes zimbabwéens.

Le stade du 5-Juillet serait ouvert de nouveau après quelques mois de restauration comme cela a été le cas pour l'hôtel des Verts à Sidi Moussa qui a également connu quelques réaménagements.