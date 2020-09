Le 19 août dernier, le Comité d'urgence de la CAF a approuvé la reprise des qualifications de la coupe d'Afrique des nations CAN-2021, suspendues en raison de la pandémie de Covid-19, qui reprendront en novembre prochain avec le déroulement des 3e et 4e journées. De plus, et compte tenu du report de la phase finale de la CAN-2021 à 2022 en raison de la pandémie de Covid-19, le comité d'urgence de la CAF a approuvé également le début du 2e tour éliminatoire de la Coupe du monde 2022, prévu en mai 2021. La sélection algérienne, championne d'Afrique en titre, dirigée par Djamel Belmadi, doit donc bien profiter de la fenêtre autorisée par la FIFA pour le mois d'octobre prochain pour disputer des matchs amicaux. Cette fenêtre est fixée du 5 au 13 octobre de l'année en cours.

Il est important de rappeler que l'Algérie se trouve dans le groupe A en compagnie du Burkina Faso, de Djibouti, et du Niger. L'équipe championne d'Afrique a d'ailleurs bien débuté sa campagne qualificative de la CAN-2021, en enregistrant deux victoires de rang en novembre 2019 d'abord à Blida, face à la Zambie (5-0) et ensuite à Gaborone devant le Botswana (1-0). L'avènement du coronavirus a chamboulé les programmes des compétitions et Belmadi avait déjà prévu dans ses plans de travail l'éventualité du report des matchs officiels du mois d'octobre. Lui-même l'avait déclaré en évoquant, lors de sa dernière longue interview au site de la FAF, des challenges qui attendent l'EN dans le court terme: «C'est vrai, j'ai peur qu'on reporte les matchs du mois d'octobre, j'en ai parlé avec le président (Zetchi, Ndlr), d'ailleurs, on a tout planifié, malheureusement cette pandémie de coronavirus continue toujours à faire des ravages, notamment en Afrique, néanmoins comme à chaque fois, on anticipe tout, l'organisation des matchs officiels et même amicaux.»

Prévoyant, Belmadi ne laisse rien au hasard. Et aux dernières nouvelles, pour préparer les prochains matchs des Verts prévus au mois de novembre prochain, il veut bien exploiter la fenêtre des matchs amicaux pour en disputer un ou deux au mois d'octobre prochain.

Compte tenu de l'arrêt des compétitions en Algérie, Belmadi ne devrait convoquer lors du prochain stage d'octobre que les joueurs évoluant à l'étranger. Et il est évident qu'il ne va nullement changer une équipe qui gagne. Ce qui veut dire qu'il garderait la majorité des joueurs, champions d'Afrique, tout en procédant à un léger changement pour des joueurs qui se sont illustrés avec leurs clubs respectifs dans les championnats étrangers, qui ont repris ou débuté.

Quant au lieu du prochain regroupement des Verts, et compte tenu du fait qu'il y a toujours suspension des vols en Algérie, il est évident que certains estiment que Belmadi devrait programmer un stage en Europe et on évoque même l'Autriche où on ne compte pas une grosse communauté algérienne, ce qui permettrait à Belmadi et aux joueurs de travailler dans le calme et loin de toute pression des fans des champions d'Afrique en titre.

Quant aux adversaires des Verts pour ce stage, compte tenu de l'absence des grosses cylindrées, Belmadi pourrait se contenter d'un ou deux matchs contre des sélections disponibles, soit européennes, soit africaines.

D'ailleurs, lors de sa dernière interview à la FAF, Belmadi a émis le voeu de jouer une sélection européenne.

En tout cas, les contacts entre le président de la Fédération algérienne de football Kheïreddine Zetchi et Djamel Belmadi sont réguliers et nul doute que l'un et l'autre feront tout leur possible pour assurer un très bon premier stage des Verts, depuis le début de la pandémie de coronavirus.