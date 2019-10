Pour composter son billet pour la phase finale du CHAN-2020, la sélection algérienne des joueurs locaux n’a pas hypothéqué ses chances. Cela, même si le résultat du match-aller du dernier tour qualificatif face au Maroc (0-0), à Blida, n’est pas pour arranger ses affaires. Ce jour-là, les Verts n’ont pas affiché un visage rassurant face à une équipe - pourtant championne d’Afrique en titre - prenable. Ce soir à partir de 20h, place au match-retour à Berkane. Le sélectionneur de l’EN algérienne, Ludovic Batelli, sait pertinemment que les siens n’auront pas une mince affaire face à un adversaire qui ne se laissera pas faire chez lui et devant son public pour aller défendre son acquis l’an prochain au Cameroun. Cette rencontre suscite un grand engouement. Preuve en est, elle aura lieu à guichets fermés selon la presse locale. Après le match-aller, le driver des Verts et ses collaborateurs ont supervisé plusieurs rencontres du championnat. Suite à cela, ils ont apporté quelques changements sur la liste des joueurs retenus, en faisant l’impasse sur les services de quelques éléments, et appel aux mieux en forme du moment, qui peuvent, ainsi donc, renverser la vapeur pour permettre à l’Algérie de figurer parmi les équipes qualifiées pour le tournoi continental. C’est somme toute logique que c’est du CR Belouizdad, actuel leader du championnat, que Batelli a convoqué le plus grand nombre de joueurs, à savoir six. Ceci avant de remplacer l’attaquant Belahouel, blessé au deuxième jour du stage au CTN de Sidi Moussa, par celui du CS Constantine, Mohamed Amine Abid. Depuis le début du stage, mardi dernier, le staff technique a programmé plusieurs séances vidéo, histoire d’arrêter avec les joueurs les points forts et faibles de l’équipe marocaine. L’on tentera, de ce fait, de réduire à néant les premiers et à exploiter au grand maximum les seconds.

Outre la qualification, qui demeure le premier objectif des coéquipiers du gardien Gaya Merbah, ces derniers visent à taper dans l’œil du sélectionneur de l’EN A, Djamel Belmadi, pour figurer dans ses futurs plans. Déjà que les adjoints de ce dernier font partie aussi du staff de Batelli et ont rejoint le Maroc directement à partir de la France, après le match amical joué et remporté face à la Colombie (3-0) à Lille.

Le défenseur Chaouaib Keddad, et avant le déplacement de la délégation algérienne vers le Maroc, jeudi, nous a affirmé que les joueurs sont animés d’une grande volonté pour revenir avec le fameux sésame en main. « Nous n’allons pas effectuer ce voyage pour faire de la figuration. Nous allons nous déplacer pour jouer à fond nos chances de revenir avec le billet qualificatif en main. Ce ne sera pas facile pour les deux équipes», nous a-t-il dit.

Chez les joueurs, donc, un grand optimisme se dégage pour être à la hauteur des attentes, en attendant que cela soit confirmé sur le terrain.