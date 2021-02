Le sélectionneur national, Djamel Belmadi, est fixé sur les dates des deux prochains matchs des Verts dans le cadre des qualifications à la coupe d'Afrique des nations CAN. Le match Zambie-Algérie comptant pour la cinquième journée des qualifications à la coupe d'Afrique des nations CAN et en particulier sur son groupe «H». Ayant comme d'habitude pris toutes ses dispositions avant même la fixation officiellement des dates par la Confédération africaine de football (CAF), Belmadi doit attendre quelques jours avant de choisir ses 23 joueurs ou un peu plus pour parer à de probables impondérables. Le temps de voir un peu plus des joueurs bien qu'il a déjà son groupe en tête, et en attendant également que les quelques blessés reviennent de leurs blessures tout en prenant ses précautions si d'ici là, des éléments pourraient contracter des blessures. La concurrence est féroce et ce, d'ailleurs, depuis le titre africain arraché de haute lutte par les Verts en 2019 au Caire en Egypte. Tous les joueurs algériens veulent faire partie du groupe de Belmadi. Mais, lui, ne choisirait, comme il l'a toujours martel que les «joueurs les plus en forme et les plus aptes à répondre à ses critères». Et justement, à ce propos, Belmadi a laissé la porte ouverte également pour les joueurs locaux puisqu'il est toujours à cheval et suit tous les joueurs algériens aussi bien les locaux avec «son adjoint» l'ex-capitaine des Verts, Djamel Bougherra qui en a la charge, que pour les joueurs évoluant à l'étranger. Et il se trouve que des joueurs aussi bien locaux que ceux évoluant à l'étranger, multiplient les efforts ces derniers mois avec la reprise des compétitions durant cette période de la pandémie du Coronavirus, dans l'espoir d'attirer l'attention du staff technique des Verts en général et de Belmadi, en particulier pour faire partie de la sélection «A». Ainsi, la Fédération algérienne de football a annoncé sur son site officiel que la rencontre Algérie- Zambie se déroulera le jeudi 25 mars 2021 au Lusaka-Heroes National Stadium à 21 heures locale (20 heures algériennes). Cette rencontre sera arbitrée par un quatuor Comorien composé de Ali Mohamed Adelaid, assisté de Soulaimane Amaldine et Saïd Omar Chebli. Le quatrième arbitre est Mohamed Athoumani, alors que le commissaire du match est Khalid Abdallah Mohamed (Tanzanie).

L'assesseur est Jean-Claude Labrosse des Seychelles. Le match Algérie- Botswana, comptant pour la 6e et dernière journée aura lieu le lundi 29 mars au stade du Chahid Mustapha-Tchaker de Blida à 20h. La rencontre sera officiée par un quatuor Burkinabé sous la conduite de Jean Ouattara qui sera assisté de Seydou Tiama et Habib Judicael Oumar Sanou, alors que le quatrième arbitre est Vincent Kabore. Le commissaire du match est le Tunisien Boussairi Boujlel, et l'assesseur est le Marocain Mohamed Guezzaz. Il est important de rappeler qu'en réalité, l'Equipe nationale algérienne s'est déjà qualifiée à la CAN-2021 au Cameroun, à la suite de son match nul décroché à Harare face au Zimbabwe (2-2), le 16 novembre dernier à l'occasion de la 4e journée des qualifications. Au classement, l'Algérie caracole en tête avec

10 points, devant le Zimbabwe (5 points) et le Botswana (4 points), alors que la Zambie ferme la marche (3 points). Et aujourd'hui, Belmadi pourrait donc saisir cette occasion pour préparer ses joueurs avec quelques nouveaux aux prochaines qualifications du Mondial du Qatar 2022 entre les mois de juin et novembre prochains.