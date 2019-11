Les cham-pions d’Afrique algériens ont montré, une fois de plus, que ce statut de vainqueur n’est pas le fruit du hasard, mais plutôt bien mérité. Les meilleures preuves en football, selon les spécialistes, sont les résultats techniques. Les Verts ont débuté leur premier match officiel en compétition continentale, jeudi soir, en recevant la Zambie au stade Mustapha-Tchaker de Blida. Un adversaire qu’ils ont étrillé (5-0). Le score sans appel montre, si besoin est, que les Verts étaient bien plus forts que les Zambiens. D’autre part, et avec cette victoire, les joueurs du très perspicace coach Djamel Belmadi poursuivent leur invincibilité en alignant, par l’occasion, un 17e match sans défaite, confirmant, ainsi, leur très bonne santé et surtout leur statut de champions d’Afrique. Sur le terrain du stade de Blida, les joueurs algériens ont débuté la partie en trombe, mais ce fut une précipitation désordonnée devant une équipe zambienne bien agressive (voir ce qu’a connu comme coups le latéral Attal pour s’en convaincre). Il a donc fallu attendre aux alentours de la fin de la première mi-temps pour voir cette domination des Algériens se concrétiser par l’ouverture du score grâce à Bensebaïni. On jouait la 42’ quand l’inévitable Mahrez adresse un tir sur la cage adverse. Mais la balle est déviée en corner par le gardien de but des « Chipolopolo », Toaster Nsabata. Belaïli magistralement botte sur la tête de Bensebaïni, qui se fait un plaisir d’ouvrir la marque au grand bonheur des supporters venus encourager les champions d’Afrique par une soirée pluvieuse. Après la pause, en très bon « lecteur de match », le coach Djamel Belmadi oriente ses joueurs pour un meilleur rendement et surtout une meilleure efficacité. Les Verts maîtrisent le jeu avec un Belaïli des grands jours. D’ailleurs, c’est lui qui provoque le penalty dont bénéficie l’équipe algérienne. Le capitaine zambien Kabaso Chongo a concédé donc le penalty après une faute évidente en pleine surface de réparation. Et c’est ainsi que l’attaquant Baghdad Bounedjah exécute la sentence en inscrivant le deuxième but des Verts (68’). Quelques minutes plus tard, ce « diable » de Belaïli enfonce la Zambie (75’) d’un tir enveloppé en pleine lucarne, suite à une passe décisive du latéral Youcef Attal. Les jeux sont alors faits pour les Verts qui jouent plus à l’aise et surtout avec un esprit bien libéré. La domination des Verts s’est également illustrée par le revenant attaquant Hilal Soudani après une année de blessure au genou.

Le joueur de l’Olympiakos (Div.1 grecque) a remplacé Belaïli (80’), avant de signer de son empreinte son « come-back » en marquant le 4e but (85’) et porter à 23 buts son compteur avec les Verts. Et pour clore ce festival de buts, Bounedjah a ressurgi en fin de match (89’) pour signer son doublé et le 5e but pour les Verts.

Une large victoire à la mesure du statut des joueurs du coach Djamel Belmadi, champions d’Afrique.

Les Verts tenteront donc de confirmer leur très bonne santé, lundi prochain à Gaborone face au Botswana, à l’occasion de la 2e journée de ces qualifications pour la CAN 2021. Quant au deuxième match de ce groupe « H», le Zimbabwe accueillait, hier, au stade de Harare, le Botswana, dirigé sur le banc par le technicien algérien Adel Amrouche.