L'Equipe nationale algérienne de handball, qui s'est inclinée face à son homologue islandaise (39-24), en match comptant pour la 2e journée du groupe F du tour préliminaire du Mondial-2021, et qui est désormais qualifiée au Tour principal, défiera, aujourd'hui, le leader du groupe, le Portugal. Après avoir battu le Maroc (24-23), lors de la journée inaugurale en assurant sa qualification, l'EN drivée par le Français, Alain Portes, a perdu logiquement son deuxième match face aux Islandais, bien plus forts. Comme attendu, les Algériens ont été simplement l'ombre d'eux-mêmes face à des islandais au top sur tous les plans. Quand on se retrouve devant une défense algérienne aussi faible, Islandais ou pas, on gagne sans problème. Et paradoxalement, les Verts ne pourront pas bien attaquer, car, de la défense dépend l'attaque. Lorsqu'à chaque «descente» des Islandais, on encaisse, il n'y a plus rien à espérer. Les camarades de Abdi n'ont pas réussi à trouver le moyen de stopper le rouleau compresseur islandais. Et le score à la mi-temps reflète, parfaitement, aussi bien la faiblesse de la sélection nationale que la différence de niveau et surtout de la préparation. Car, bien que d'aucuns savent que l'Islande fait partie du gotha mondial, il faut bien avoir des guerriers en face. Ce n'est malheureusement pas le cas des joueurs du coach Portes. Et dans l'autre rencontre de ce groupe «F», le Portugal n'a eu aucune peine à venir à bout d'une faible équipe marocaine. Ainsi, les Marocains ont concédé une lourde défaite avec ce score de (33 à 20), devant une équipe polonaise fidèle à sa réputation. Ainsi et à l'issue de cette deuxième journée, et cette déconvenue des Verts, ils reculent à la 3e position avec deux points et cèdent la 2e place à l'Islande qui compte le même nombre de points, mais un meilleur goal-average. Pour la troisième et dernière sortie des Verts, aujourd'hui, dans ce groupe, elle sera bien différente des deux premières. Portes et ses joueurs savent que face aux Portugais, ce sera bien difficile car ils sont aussi costauds qu'efficaces. Et pour les Verts, il faut surtout tenter de préparer leur prochain match pour le Tour principal qui sera sûrement plus difficile face à une équipe du groupe «E» où figure, entre autres, la France. Il faut juste préparer cette rencontre, pour le Portugal faire le turn-over des joueurs et préparer également leur prochain match du Tour principal sera également son objectif. Mais, pour eux, pas question de perdre face à l'Algérie pour garder le leadership alors que pour les Verts, il faut au moins limiter les dégâts et éviter un score lourd.