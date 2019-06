Riyad Mahrez

« Je pense que nous avons répondu présents dans ce match. En deuxième période, nous étions très bien en place, ce qui nous a permis de faire la différence sur les plans tactique et physique. Nous avons respecté à la lettre ce que le coach nous a demandé de faire, nous avons mis le Sénégal en difficulté. On aurait pu creuser l’écart à plusieurs reprises. Je tiens à relever que le stage du Qatar nous a fait du bien, notamment sur le plan de l’acclimatation. Après cette victoire, on ne peut pas dire que nous sommes les favoris du tournoi, ce n’est qu’un match de poule. Le plus important c’est qu’on a confirmé nos belles dispositions affichées en ce début du tournoi.»

Youcef Belaili

« Je suis très content d’avoir contribué à cette victoire importante qui nous permet de valider notre billet pour les 8es de finale. Dans l’action du but, j’ai failli reprendre la balle, mais j’ai préféré le contrôle puis le tir. Je dédie mon but à tous les Algériens. Notre objectif est de procurer de la joie à notre peuple en visant le trophée. C’est une victoire méritée face à une belle équipe du Sénégal. »



Baghdad Bounedjah

« Je remercie nos supporters qui nous ont soutenu ici au Caire et même en Algérie. On savait que le match allait être difficile. Nous avons bien étudié notre adversaire ce qui nous a permis de gagner. On a été agressifs sur le porteur du ballon, en mettant un grand pressing dans la défense adverse. Nous avons réussi à marquer.»



Sofiane Feghouli

« Nous avons préparé ce match comme il le fallait, on s’est bien battu en mettant de la générosité dans l’effort. Nous avons joué avec les valeurs de l’Algérie, on a mouillé le maillot Je me suis battu pour l’équipe, mes coéquipiers m’ont facilité le travail. C’est une belle victoire, mais il faut rester lucides. »