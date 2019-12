La CAF a dévoilé l’identité des finalistes de l’ensemble des catégories des CAF Awards 2019. l’EN algérienne figure parmi les trois finalistes toujours en lice pour le titre de la meilleure équipe africaine de l’année 2019 en compagnie du Sénégal ainsi que le Madagascar. Le sélectionneur Djamel Belmadi, le coach du Sénégal, Aliou Cissé, ainsi que l’entraineur du club tunisien de l’ES Tunis, Moine Chaabani, sont les trois finalistes pour le titre de meilleur coach de l’année. Concernant le titre de meilleur joueur africain évoluant sur le continent, on retrouve Youcef Belaili en compagnie de l’Egyptien Tarrek Hameed et le Tunisien Anis Badri. Enfin dans la catégorie reine, le capitaine des Verts Riyad Mahrez a été nominé parmi les trois finalistes au titre de meilleur joueur africain de l’année aux côtés de Sadio Mané et Mohamed Salah.