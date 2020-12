La sélection algérienne des moins de 20 ans s'est contentée d'un nul contre son homologue tunisienne (1-1), hier, sur la pelouse du stade Radès dans la capitale tunisienne, pour le compte de la première journée du tournoi de l'Union nord-africaine de football, qualificative à la coupe d'Afrique des nations (CAN) de la catégorie prévue en Mauritanie au mois de janvier prochain.

Les Algériens ont bien débuté la partie en prenant les choses en main. Oufella et ses coequipiers ont mis la pression sur la défense tunisienne et voilà que l'inévitable Mohamed El Bachir Belloumi (MC Oran), le fils de «l'artiste» Lakhdar, ouvre la marque pour les Verts (11').

Cette entrée en la matière a bien satisfait, encore faut-il bien gérer ce léger avantage. Mais au lieu de continuer sur leur lancée, les juniors du coach Bensmaïn ont laissé faire les Tunisiens qui, au fil des minutes, prenaient de la confiance.

El Mekni a récupéré une balle qu'il a instantanément logée dans les filets du gardien de but Boulhendi, mais l'arbitre de la rencontre, l'Egyptien El Ghandour, a bien suivi l'action, annihilant cette réalisation pour position de hors jeu du joueur tunisien (22').

Les joueurs du sélectionneur tunisien, l'ancien international Mahrez Kanzari, ont poursuivi leur pression dans le camp des Verts cherchant à égaliser.

Or, il se trouve que l'axe central algérien est remarquablement fébrile. Mal organisés en défense, les Verts multiplient les erreurs et c'est sur un mauvais marquage à l'intérieur de la surface de réparation que Farouk Mimouni réussit à égaliser pour les tunisiens, suite à un centre de la gauche de la part d'un de ses coéquipiers (33'). Par la suite, et toujours inexplicablement, Nadji et des compatriotes pratiquent le jeu à la défensive, laissant ainsi la maîtrise du terrain aux Tunisiens qui multiplient les rushs, mais heureusement, sans incidence sur le score et c'est ainsi que la mi-temps est sifflée sur ce score de parité d'un but partout.

De retour des vestiaires, Hamidi Mohamed Réda (Paradou) se retrouve, seul face au gardien de but tunisien, Damardji, mais ce dernier s'interpose et sauve sa cage (46').

Comme en première mi-temps, les Verts dominent le match et exercent une forte pression sur la défense tunisienne, mais sans pouvoir concrétiser.

Pendant ce temps, les joueurs tunisiens jouent les attentistes et cherchent la moindre erreur des Verts pour les surprendre.

Belloumi s'échappe à droite, s'engouffre dans les 18 mètres, évite un défenseur tunisien et dribble même le gardien de but, mais la balle est déviée en corner par le défenseur tunisien (57').

Les Tunisiens se réveillent à un quart d'heure de la fin du match et heureusement que le gardien de but Boulhendi a réussi à sauver sa cage plusieurs fois.

Et finalement c'est sur ce score de parité d'un but partout que se termine cette première rencontre de ce tournoi de l'UNAF qui prendra fin le 27 décembre en cours.

Les Verts ont manqué de maîtrise et surtout de lucidité, sinon, ils auraient bien pu bien gagner ce match à leur portée...

Résultats

Hier (1ère journée):

Stade Radès:

Algérie- Tunisie (1-1)

Egypte-Libye (reporté)

Exempté: Maroc

Reste à jouer:

Vendredi (2e journée)

Algérie- Maroc et Égypte- Tunisie

Exempté: Libye

Lundi 21 décembre

(3e journée):

Libye - Algérie et Maroc - Tunisie

Exempté: Egypte

Jeudi 24 décembre

(4e journée):

Algérie- Egypte et Maroc - Libye

Exempté: Tunisie

Dimanche 27 décembre

(5e et dernière journée)

Tunisie-Libye et Égypte- Maroc

Exempté: Algérie