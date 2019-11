En ce premier jour de stage, en prévision des prochains matchs contre la Zambie et le Botswana, comptant pour les deux premières journées des éliminatoires de la CAN-2021, les joueurs de l’Equipe nationale ont été conviés à voter pour élire la meilleure équipe africaine 2019 issue du vote des joueurs eux-mêmes, selon le principe qui régit le World Best 11, fruit, depuis de longues années déjà, de la collaboration entre la FIFA et la FIFPro. Chaque joueur de la sélection a reçu un bulletin de vote qu’il a soigneusement renseigné en toute discrétion et objectivité. Pour rappel, le meilleur joueur africain de l’année et la meilleure sélection du continent ainsi que d’autres consécrations, seront révélés, lors de la Cérémonie des CAF Awards que la Confédération africaine de football (CAF) organise tous les ans et qui aura lieu le 7 janvier 2020 à l’hôtel Albatros Citadel Resort – Sahl Hashesh – Hurghada, en Égypte.