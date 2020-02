L’Equipe nationale des U20 poursuit sa préparation au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa (Alger), en prévision de sa participation à la Coupe arabe des nations, programmée du 17 février au 5 mars, en Arabie saoudite, a annoncé hier la Fédération algérienne de football (FAF). Dans ce cadre, les protégés de Saber Bensmain ont disputé deux rencontres, l’une lundi face à l’équipe senior du NRB Réghaïa (3 - 0) et la seconde le lendemain contre le CR Dar El-Beïda (2 - 1). «Ce stage a été spécialement programmé pour préparer le rendez-vous de l’Arabie saoudite.

Six séances d’entraînements et deux matchs amicaux ont été programmés pour faire rentrer les joueurs dans le bain de la compétition. Un autre stage de préparation est prévu à partir du 11 février jusqu’à notre départ», a déclaré Bensmain au site Web de la FAF. Et d’enchaîner: «Il faut que vous sachiez que les joueurs ont besoin de beaucoup de matchs dans les jambes pour s’habituer aux compétitions internationales. Cette Coupe arabe est une grande occasion pour nous afin de connaître le niveau technique de notre équipe en affrontant d’autres sélections telles que le pays hôte et l’Egypte». L’Algérie entamera la Coupe arabe des nations des moins de 20 ans de football face à l’Egypte, le mardi 18 février à 15h50 (heure algérienne), pour le compte de la première journée du groupe 3, domicilié à Dammam (Arabie saoudite). Les Verts enchaîneront contre la Palestine le vendredi 21 février à 15h50, avant de boucler le premier tour face au pays hôte l’Arabie saoudite, le lundi 24 février à 13h30. Les deux premiers du groupe se qualifient pour les quarts de finale prévus les jeudi 27 et vendredi 28 février. 16 pays scindés en quatre groupes de 4 prendront part à cette compétition prévue du 17 février au 5 mars dans trois villes saoudiennes : Riyadh, Dammam et El Khobr.