l’ancien capitaine de l’Equipe nationale algérienne, Yazid Mansouri, croit en les chances des Verts d’aller au bout du tournoi continental et soulever le trophée. Actuellement en Egypte, l’ancien joueur de Lorient Mansouri a déclaré à Dzfoot : « Par rapport à ce qu’on a vu sur les deux matchs, c’est complètement mérité. Les joueurs algériens ont bien maîtrisé leur sujet. On savait que le talent existait dans cette équipe. Ce qu’on a retrouvé, c’est la détermination, l’envie et l’état d’esprit. Une CAN se joue à l’état d’esprit, parce que le talent ne suffit pas. » L’ancien joueur de Lorient dira ensuite «Belmadi a réussi à mettre sa patte. Je l’ai connu en tant que joueur et je sais que c’est quelqu’un de très rigoureux. Il maîtrise bien son groupe. Très sincèrement, les Verts peuvent aller au bout du tournoi parce qu’ils sont bien équipés et ils ont ce qu’il faut.»