Le lourd score par lequel l'Equipe nationale de football des moins de 20 ans (U20), a été sévèrement battue, mardi, face à l'Egypte (1-4) dans le cadre de la première journée (Gr.C) de la Coupe arabe des nations en Arabie saoudite, est une véritable alerte pour les joueurs locaux. D'aucuns ne pensaient que les jeunes U20 algériens ne sombrent et surtout, ne passent complètement hors de leur sujet dans une compétition régionale. On sait parfaitement que les sélections égyptienne et ghanéenne sont de véritables «exemples» à suivre en matière, d'une part, de formation des jeunes et d'autre part, de l'application de la suite du cursus à leurs joueurs locaux. Et ce (4-1) infligé par les Egyptiens aux nôtres doit être considéré comme une véritable «gifle» qui doit faire réveiller les différents responsables de l'application du cursus de formation des jeunes joueurs, pour passer d'un palier à l'autre jusqu'à la sélection A. Le coach des Verts, Djamel Belmadi, a bien raison, et ce score confirme parfaitement que les joueurs locaux sont loin du niveau requis. Cette lourde défaite est une très bonne opportunité pour ceux qui sont «contre les joueurs locaux» en sélection nationale sous le prétexte qu'ils n'ont pas le niveau. Force est de reconnaître que la sélection algérienne des U20 a véritablement sombré face à une redoutable sélection égyptienne. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Oussama Ahmed (7', 46'), Mahmoud Abdelmouhcene (84') et Ibrahim Adel (90'+3) pour l'Egypte, alors que Mohamed Boukerma (72') a réduit la marque pour l'Algérie. L'attaquant algérien Meroune Zerouki a raté un penalty à la 66' minute de jeu. Les Verts sont revenus à la marque (2-1) et là, ils ont vraiment raté leur match puisqu'au lieu de concrétiser leurs différentes occasions, ils ont confondu vitesse et précipitation rentrant dans le jeu des Egyptiens qui ont bien exploité leurs faiblesses pour ajouter deux buts. A l'issue du match, l'entraîneur égyptien Mohamed Rabie a fait part de sa grande satisfaction de ce bon début de la compétition pour ses jeunes qu'il a qualifiés de fort. «C'est un début en force après cette victoire méritée, dit-il avant d'ajouter que je ne suis, par contre, pas convaincu de tous les détails du match et je promets que nous serons plus puissants lors des prochains matchs.» Quant au coach des Verts, Saber Bensmaïn, il a exprimé sa profonde tristesse de ne pas avoir saisi les opportunités qui auraient permis à l'équipe de changer le cours du match. A 1-2, au score, il était possible de fournir des efforts supplémentaires pour un meilleur niveau et arriver à un résultat positif. Le retard de deux buts au début a provoqué la ruée des joueurs algériens vers le camp adverse, ce qui a entraîné la pression de l'adversaire. L'équipe algérienne n'a perdu que 3 points, et nous pouvons compenser lors des prochains matchs», a conclu le sélectionneur des Verts. Et justement, les Verts enchaîneront contre la Palestine demain vendredi à 15h50, avant de boucler le premier tour face au pays hôte, l'Arabie saoudite, lundi prochain à 13h30. Les Verts sont donc sommés de se rattraper dès le prochain match face à la Palestine au stade de Dammam. «Ce début raté de notre sélection, la met d'ores et déjà dos au mur, avec l'obligation de se rattraper dès le prochain match, contre la Palestine prévu ce vendredi 21 février, avant d'affronter le pays organisateur, l'Arabie saoudite lundi 26», a affirmé l'instance fédérale dans son compte-rendu. Tout en qualifiant cette défaite de «sévère», la FAF a reconnu que les coéquipiers de l'attaquant et capitaine Merouane Zerrouki (Paradou AC), qui a raté un penalty en seconde période (64e), ont affronté «un adversaire mieux organisé et assez aguerri pour ce genre de confrontation». Dans l'autre match du groupe C, la sélection du pays hôte s'est imposée aisément face à la Palestine 4-0. Cette compétition a débuté lundi avec le déroulement de quatre rencontres: Irak-Tunisie 1-2, Mauritanie-Koweït 2-0 (Gr. A), Maroc-Bahreïn 4-2 et Madagascar-Djibouti 4-3 (Gr. B). Seize pays scindés en quatre groupes de quatre prennent part à cette compétition qui se déroule dans trois villes saoudiennes: Ryadh, Dammam et El Khobr. Les demi-finales auront lieu le 2 mars, soit trois jours avant la finale programmée au stade de l'Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam.