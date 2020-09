La sélection algérienne de basket-ball (messieurs) a retrouvé, mardi dernier, les entraînements après 7 mois d'arrêt en raison de la pandémie de coronavirus, à l'occasion d'un stage de 10 jours à Alger, en prévision des prochaines échéances, notamment les éliminatoires de l'AfroBasket-2021. Le staff technique national, conduit par le sélectionneur Bilal Faïd, a convoqué 15 joueurs, dont cinq du WO Boufarik et quatre du GS Pétroliers, pour ce regroupement qui s'étalera jusqu'au 1er octobre prochain au complexe olympique Mohamed-Boudiaf. La préparation se déroule, selon le protocole sanitaire anti-Covid mis en place par le Centre national de médecine du sport (CNMS). Le prochain stage des Verts aura lieu du 6 au 15 octobre à Alger. Pour ces deux premiers regroupements, les joueurs évoluant à l'étranger ne figurent pas dans la liste des sélectionnés.

L'entraîneur en chef de la sélection algérienne, Bilal Faïd, avait tiré la sonnette d'alarme, il y a une quinzaine de jours, quant au retard accusé par son équipe dans la préparation aux éliminatoires de l'AfroBasket-2021. «Nous accusons un retard conséquent dans la préparation pour le premier tournoi de qualification, dont la FIBA-Afrique a maintenu les dates du 27 au 29 novembre. Il est vraiment nécessaire de regrouper les joueurs et d'entamer la préparation dans les plus brefs délais pour espérer décrocher une qualification à la phase finale de l'AfroBasket-2021», avait-il déclaré à l'APS. Le Cinq algérien, dont la dernière participation à l'AfroBasket remonte à 2015, s'était qualifié aux éliminatoires du championnat d'Afrique 2021 en prenant le meilleur sur le Cap-Vert, lors du tournoi préliminaire disputé en janvier à Alger. Versée dans le groupe D des éliminatoires de l'AfroBasket-2021, l'Algérie évoluera aux côtés du Nigeria, du Mali et du Rwanda. Le premier tournoi se déroulera du 27 au 29 novembre à Kigali (Rwanda), le deuxième du 14 au

17 février 2021 à Bamako (Mali).