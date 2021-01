La sélection algérienne de football des U17 a validé son billet pour la coupe d'Afrique des nations CAN-2021 de la catégorie, grâce au match nul décroché dimanche face à la Tunisie (1-1), au stade du

5-Juillet d'Alger, dans le cadre de la 3e et dernière journée du tournoi de l'Union nord-africaine (UNAF). Avec un seul changement apporté par le coach national, Mohamed Lacete, par rapport au premier match face à la Libye (3-2), avec l'incorporation de l'ailier Yanis Beghdadi (Stade de Reims/France) à la place de Zaimache Rafik Moataz (Paradou AC), l'Equipe nationale a affiché d'emblée ses intentions offensives en pressant l'adversaire dans son camp. La première occasion de la partie a été algérienne. Le sociétaire de l'O Lyon (France), Lagha Yanis, en pleine surface de réparation, a raté de peu le cadre (14e). Les coéquipiers du capitaine Malek Mohamed ont reculé d'un cran par la suite, laissant l'initiative aux Aiglons, mais sans pour autant constituer un danger sur le portier algérien de l'USM Alger, Hamza Boualem. Très solide, la défense algérienne, menée par Anis Ouchaouche, a été impériale face aux assauts des Tunisiens, en manque d'inspiration. Il a fallu attendre la 44' pour assister à la première occasion côté tunisien. Raki Aoueni a vu son tir passer juste à côté du poteau gauche. En seconde période, aucune occasion franche n'a été enregistrée de part et d'autre durant le premier quart d'heure. Alors que la Tunisie voulait surprendre la défense algérienne, c'est plutôt l'Algérie qui a trouvé la faille grâce à Zuliani Edhy Yvan (70'), en profitant d'une mauvaise passe d'un défenseur tunisien à son gardien. Courant derrière le score, la Tunisie est parvenue à remettre les pendules à l'heure à la 90e minute de jeu par l'entremise de Youssef Snana. Face au pressing haut de la Tunisie, lors des derniers instants de la partie, la défense algérienne a tenu bon jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre égyptien, Mohamed Amine Omar. La dernière participation de l'Algérie à la CAN des U17 remonte à 2009, lors de l'édition disputée à domicile, qui avait vu les joueurs de l'ancien sélectionneur Athmane Ibrir atteindre la finale, perdue face à la Gambie (3-1). L'Algérie rejoint ainsi à la CAN-2021 le Maroc (pays hôte), le Nigeria, la Côte d'Ivoire, la Tanzanie, l'Ouganda, l'Afrique du Sud et la Zambie, en attendant de connaître les quatre derniers qualifiés, à l'issue des qualifications zonales. Avec cette qualification, l'Equipe nationale des U17 sauve l'honneur des jeunes sélections algériennes, moins d'un mois après l'élimination des U20, lors du tournoi de l'UNAF disputé à Tunis.

R. S.