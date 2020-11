Après avoir assuré la qualification à la coupe d'Afrique des nations 2021, repoussée à 2022 au Cameroun, à deux journées de la fin des éliminatoires du groupe H, le sélectionneur de l'Equipe nationale algérienne, Djamel Belmadi, aura donc tout le temps de très bien préparer les éliminatoires du Mondial-2022 prévu au Qatar. Belmadi n'a cessé de marteler que ses deux objectifs sont d'abord les qualifications à la CAN et ensuite au Mondial de 2022. si le premier objectif est atteint, à savoir celui de la qualification à la CAN du Cameroun durant cette même année 2022, il reste, dans le contexte africain, de terminer la phase des poules avec les deux matchs restants, qui n'ont aucune influence pour les Verts, mais c'est surtout de confirmer son statut de champion, en défendant son titre continental. Ensuite et c'est le premier objectif de Belmadi, serait de se qualifier au Mondial d'abord et ensuite, dans cette même compétition mondiale, le coach des Verts veut aller le plus loin possible. Lors de sa dernière conférence de presse, il a bien précisé ses objectifs. Il a d'abord indiqué avant la confrontation contre le Zimbabwe que «l'objectif est de se qualifier le plus vite possible à la CAN». Mais, concernant le prochain Mondial au Qatar, Belmadi ne cesse de marteler: «La qualification à la Coupe du monde sera mon premier objectif», puis, «aller le plus loin possible en terre qatarie». Pour le champion d'Afrique 2019 au Caire, «se qualifier à la Coupe du monde au Qatar sera son premier objectif». «Ne pas y aller serait un échec», avait-il annoncé le 11 novembre dernier à une chaîne télé du Qatar. Et de préciser avec force: «Je ne peux pas promettre les quarts ou les demi-finales d'une aussi fameuse compétition, mais on fera de notre mieux pour aller le plus loin possible.» Et d'ajouter: «Je ne suis pas du genre à trop m'étaler sur ce succès, car je sais très bien que la joie d'hier peut se transformer rapidement en une désillusion. Avec le titre de champion d'Afrique, on a donné beaucoup d'espoir à nos compatriotes. Mais pour ceux qui connaissent le continent noir, la qualification sera compliquée», a-t-il avoué. Les Verts, qui ont participé quatre fois à la Coupe du monde dans leur histoire (1982, 1986, 2010 et 2014), misent sur ce rendez-vous qatari.

«Quand on aura fait le travail, qu'on sera qualifié, l'objectif sera d'aller le plus loin possible. Les joueurs ne se fixent aucune limite», a-t-il dit. pour ce faire, Belmadi devrait préparer les Verts pour le

2e tour des éliminatoires du Mondial 2022, qui devaient débuter en octobre dernier, avant d'être programmées entre le 31 mai et le 15 juin 2021 avec les matches de la 1ere et de la 2e journée. Les rencontres comptant pour les 3e et 4e journées se dérouleront du 30 août au 7 septembre 2021, tandis que les matches des 5e et 6e journées auront lieu du 4 au 12 octobre 2021. L'Algérie, logée dans le groupe A, évoluera aux côtés du Burkina Faso, de Djibouti et du Niger. Les matchs de barrages aller et retour sont prévus du 8 au 16 novembre 2021. Donc Belmadi et ses joueurs auront un programme chargé l'année prochaine, à commencer par les deux derniers matchs de la CAN en se déplaçant en Zambie avant de recevoir le Botswana drivé par l'Algérien Adel Amrouche entre le 22 et le 30 mars. Par la suite, place à la Coupe du monde et bien sûr aux matchs amicaux, qui seront programmés par le staff technique des Verts, avec à sa tête Djamel Belmadi.