La sélection algérienne de football des moins de 20 ans (U20) n’aura qu’une seule alternative, aujourd’hui, pour se qualifier en quarts de finale de la Coupe arabe de la catégorie en rencontrant l’Arabie saoudite chez elle et devant son propre public : gagner le match.

Les jeunes joueurs du coach Saber Bensmaïn restent sur une très courte victoire face à leurs homologues palestiniens (1-0), vendredi dernier à Dammam, pour le compte de la seconde journée du groupe C de cette compétition régionale, qui se déroule en Arabie saoudite, et ce, jusqu’au 5 mars prochain. L’unique but de la rencontre de vendredi dernier a été l’œuvre de Merouane Zerrouki (5’) pour les Verts. C’est la première victoire des Algériens dans le tournoi, après avoir essuyé une lourde défaite, mardi dernier, lors de la journée inaugurale face à l’Egypte sur le score sans appel de (1-4).

Dans l’autre match du groupe C, les sélections d’Arabie saoudite et d’Egypte se sont neutralisées sur le score de (2-2). Et d’ailleurs, ce sont ces deux dernières sélections, qui, à l’issue des rencontres de la deuxième journée, se partagent la première place de ce groupe C avec un total de 4 points chacune.

L’Algérie, suit à la 3e place avec un total de 3 points, alors que la Palestine est bonne dernière avec zéro point. Ce qui veut dire que la Palestine est la première sélection éliminée de cette compétition régionale. Au même moment, l’Arabie saoudite et l’Egypte reportent leur possible qualification en quarts de finale, après leur dernier match d’aujourd’hui contre respectivement, l’Algérie et la Palestine.

A l’issue du match nul contre l’Egypte, le sélectionneur saoudien Bandar a déclaré qu’il est fier de ce que les joueurs ont présenté au cours de la rencontre et qu’il est surtout satisfait pour ses quatre joueurs de moins de 16 ans qui ont participé pour la première fois avec l’équipe saoudienne à la compétition, soulignant que l’essentiel en fin de compte ce sont les trois points du match. Dans l’autre groupe, le Sénégal, invité du tournoi, a battu son homologue soudanais (3-1) au Riyadh Club Stadium à Riyadh. Les buts du Sénégal ont été marqués par Samba Diallo à la 27’, Nakhur Ba à la 41’ et Babi Sar à la 42’, tandis que le but du Soudan a été inscrit par Tawfiq Yusef à la 51’. A l’issue de cette victoire, le solde du Sénégal est passé à la 2e place avec 4 points, alors que le Soudan est resté sans aucun point à la quatrième place.

Lors de la deuxième rencontre du groupe sur le même terrain, la Libye a battu Emirates (2-1), suite aux buts marqués par Ibrahim Ibrik à la 13’ minute et Osama Al-Sareet à la 79’, tandis que le but des Émirats arabes unis a été inscrit par Mohammed Al Hammadi à la 63’.

Après la victoire, l’équipe libyenne est première avec 6 points alors que les Emirats sont scotchés à la 3e place avec un point. Lors de la troisième et dernière journée prévue aujourd’hui, la sélection algérienne est donc condamnée à battre l’Arabie saoudite pour se qualifier pour les quarts de finale.

L’autre rencontre mettra aux prises l’Egypte à la Palestine. Les deux premiers se qualifient pour les quarts prévus les jeudi 27 et vendredi 28 février. Seize pays scindés en quatre groupes de quatre prennent part à cette compétition qui se déroule dans trois villes saoudiennes : Ryadh, Dammam et El Khobr. Les demi-finales auront lieu le 2 mars, soit trois jours avant la finale programmée au stade de l’Emir Mohamed Ben Fahd à Dammam.