Face à l'épidémie du coronavirus (Covid-19), qui touche de nombreux pays à travers le monde, dont l'Algérie, plusieurs joueurs internationaux algériens ont tenu à s'adresser à leurs compatriotes à travers des vidéos partagées sur le site de la Fédération algérienne de football (FAF), appelant à sensibiliser, pour la mise en pratique, des instructions relatives à la prévention de cette nouvelle maladie. C'est ainsi que l'ex-capitaine des Verts, Carl Medjani, énumère les instructions préventives contre ce virus en demandant à ces compatriotes de «restez chez vous». «Limitez au maximum les déplacements hors de la maison. Et si vous le faites, il faut respecter la distance de sécurité afin de vous protéger et de protéger les autres. Il ajoute qu'il faut se désinfecter en se lavant les mains et éviter les contacts avec la bouche, les yeux et le nez. Et si vous éternuez, il faut avoir si possible un mouchoir et si vous le faites, il faut le faire dans le creux de votre bras», a indiqué le joueur qui vient d'annoncer sa retraite. Medjani insiste encore: «Je le répète qu'il faut rester chez soi au maximum. Et pour aérer votre esprit, il faut faire une activité physique», a conclu Medjani dans son message. De son côté, Ayoub Adbelaoui demande, lui aussi, à ses compatriotes d'appliquer les consignes de prévention et, surtout, de rester à la maison si on ne travaille pas ou si on n'a pas quelque chose d'urgent à faire hors de la mainson. «Il faut être très conscient et responsable dans ces moments difficiles et on espère et on souhaite tout le bien pour notre pays», a-t-il indiqué. Pour sa part, Zinedine Ferhat estime: «Tout le peuple est face à cette crise du coronavirus. Et à ceux qui affirment que tout ce qui se dit sur ce virus n'est que mensonge, je dirai que si vous ne pensez pas à vous, pensez au moins à votre entourage, vos familles et amis à qui vous risquez de transmettre ce virus dans le cas où vous serez infectés. Il faut réfléchir à la faille et aux amis car on risque d'infecter sans le savoir un malade chronique ou un vieux et ça risque d'être fatal pour lui. Que Dieu nous préserve tous.» Enfin, Ilyas Hassani a tenu à dire: «C'est une épreuve qu'on vit tous et il se trouve que tout le monde doit justement appliquer les consignes de sécurité et de prévention contre cette nouvelle maladie du coronavirus. Lavez-vous les mains le plus que possible avec de l'eau et du savon ou avec de l'hydroalcool. Protégez-vous avec des masques et des gants et ne sortir qu'en cas d'extrême urgence médicale ou pour faire des courses. C'est comme ça que nous combattrons le virus», a conclu Hassani dans son message à ses compatriotes. C'est ainsi que les quatre internationaux algériens ont tenu à s'exprimer à travers des messages vidéo à l'adresse de leurs compatriotes pour les sensibiliser à l'effet de respecter toutes les mesures préventives édictées par les autorités sanitaires et le premier magistrat du pays afin de freiner la propagation du coronavirus. Pour leur part, les autres Fédérations sportives ont appelé leurs athlètes à leur envoyer des messages de sensibilisation à l'adresse du peuple algérien, en ces moments de crise.