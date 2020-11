Bien qu'elle ait battu la sélection zimbabwéenne, jeudi dernier à Alger (3-1), l'Equipe nationale algérienne a été véritablement bousculée par une courageuse équipe des Warriors dans un match comptant pour la 3e journée des qualifications du groupe «H» de la CAN-2022. Il est important de signaler, tout d'abord, que l'absence du fidèle public des Verts dans ce match disputé à huis clos à cause du coronavirus a, quelque peu, «démotivé» les joueurs du coach Belmadi. Les Verts ne semblaient pas aussi hargneux que déterminés lors de ce match, comparativement aux autres matchs, tels celui contre le Nigeria et celui contre le Mexique, pourtant, c'étaient des matchs amicaux. Pour le match de jeudi dernier, les Verts ont tout d'abord subi une forte pression des Warriors déterminés à les surprendre dès le début de la rencontre où on notera les deux actions dangereuses ratées par Billiat (3‘) et Kadwere (16'). Bien organisés surtout au milieu du terrain, les Zimbabwéens ont posé de sérieux problèmes à Mandi et ses compatriotes. Et ce n'est que lorsque Bounedjah a ouvert la marque (31e), profitant d'une balle mal repoussée par le gardien de but zimbabwéen, à la suite d'une frappe sèche de Feghouli que les Verts ont repris plus de confiance. Mais, en face, les Warriors continuent à vouloir marquer surtout avec leurs deux attaquants Billiat et Kadweré, le coéquipier de Benlamri à l'Olympique de Lyon. Et puis juste après la pause, Feghouli ajoute le deuxième but d'une très belle tête plongeante, sur une superbe passe de Mahrez (43‘). En seconde mi-temps et en dépit de ce handicap de deux buts, les Zimbabwéens n'abdiquent pas et se lancent, encore une fois à l'assaut des bois gardés par M'bolhi. Comme en première mi-temps, le début de la seconde mi-temps a été à l'avantage des visiteurs. Et c'est au plus fort moment de la domination des visiteurs que Mahrez effectue un travail individuel dans la défense adverse avant de lober le gardien de but adverse (66e), mettant à l'abri les Verts. Mais, toujours est-il que ces tenaces zimbabwéens ne baissent pas les bras, ils veulent marquer. Et c'est ce qui est arrivé puisque l'inévitable Kadewere, meilleur élément côté zimbabwéen, est parvenu à réduire le score (78e). Il s'agit du premier but encaissé par la défense algérienne depuis le début des qualifications. Grâce à cette victoire les Verts poursuivent leur invincibilité (21 matchs) avant le match retour contre le Zimbabwe, lundi prochain, à Harare. Et là, d'aucuns observateurs, spécialistes, techniciens et joueurs reconnaissent que le Zimbabwe est une équipe très difficile à battre. D'ailleurs Belmadi, le coach des Verts le dit clairement: «On a réussi à marquer deux buts au cours de la première période. Lors de la seconde, ils ont changé de stratégie et on a essayé de s'adapter. Au final, je suis satisfait du résultat mais j'ai vu certaines choses qui n'allaient pas, notamment dans les transmissions et cela reste pour moi le point noir de cette rencontre.» Belmadi ajoute: «On sait que ça ne va pas être facile au Zimbabwe mais on va faire ce qu'il faut pour bien se préparer et ramener un bon résultat.». À noter enfin que dans l'autre match de cette poule H, la Zambie s'est relancée dans la course à la qualification, en signant sa première victoire à domicile face au Botswana (2-1), dirigée sur le banc par l'entraîneur algérien Adel Amrouche.