L’Equipe nationale algérienne, drivée par Djamel Belmadi, a, comme attendu, montré une fois de plus qu’elle mérite amplement son titre continental, acquis de forte lutte en juillet dernier en Egypte, en terminant l’année 2019 sur une victoire, maintenant, ainsi, son invincibilité en 17 matchs. Cette ultime rencontre de l’année pour les Verts a été disputée et gagnée, avant-hier soir, face au Botswana (1-0), au National Stadium de Gaborone, dans le cadre de la seconde journée des éliminatoires de la CAN-2021. Amoindri par l’absence de deux joueurs, le coach Belmadi a été contraint d’effectuer deux changements dans son équipe-type. En effet, après Riyad Mahrez qui a été autorisé à quitter les Verts juste après la première victoire, jeudi dernier, face à la Zambie (5-0) au stade Tchaker de Blida, Harris Belkebla a déclaré forfait à quelques heures du début de la rencontre face au Botswana. Le milieu de terrain du Stade Brestois a déclaré forfait pour le match à cause d’une blessure à la cheville. Ayant laissé l’attaquant Bounedjah sur le banc, le coach des Verts a débuté la partie en alignant Feghouli, à droite, alors que Andy Delort a été aligné en axial pour seconder l’attaquant et buteur, Islam Slimani. Comme à l’accoutumée, les Verts débutent la partie en prenant le jeu en main devant une modeste sélection botswanaise, drivée par un autre Algérien, à savoir Adel Amrouche. L’expérience de Slimani et ses coéquipiers a bien fait la différence sur ce terrain du Nation Stadium de Gaborone, dont la pelouse est impraticable. Les joueurs locaux du coach Amrouche ont été très durs avec les Verts, qui ont dû jouer avec intelligence pour éviter d’être blessés par le jeu très agressif des Botswanais devant des champions d’Afrique qu’ils savent imbattables. Il n’a d’ailleurs fallu qu’un quart d’heure de jeu pour voir l’inévitable Belaili dans ses œuvres ouvrir la marque. Bottant deux corners consécutifs, Belaili réussit l’exploit de marquer le second directement dans la cage de l’infortuné gardien de but botswanais, Dambe. Les Verts jouent alors à l’économie au moment où les Botswanais se contentaient de gérer. Belaili (28’) et Attal (35’) ont bien exploité leurs occasions respectives et la mi-temps est sifflée sur cet avantage en faveur des champions d’Afrique. De retour des vestiaires, les Verts continuent leur domination territoriale sur un terrain où la pluie s’est bien distinguée, rendant beaucoup plus difficile l’évolution des joueurs sur cette pelouse bien catastrophique. Ce qui explique le jeu très prudent des Verts. Visiblement, les joueurs du coach Belmadi sont très gênés par le jeu très agressif des joueurs du coach Amrouche et par l’état lamentable de la pelouse. Craignant des blessures, Belaili et ses compatriotes jouent prudemment et se contentent en fin de partie de gérer ce maigre avantage devant une modeste sélection du Botswana, en apprentissage. Les Verts réalisent alors l’essentiel dans cette partie à sens unique. Ils bouclent, ainsi, l’année 2019 avec le trophée africain et, surtout, en confirmant ce nouveau statut sans avoir concédé la moindre défaite en 17 matchs avec un total de 13 victoires et 4 nuls, sous la direction du très perspicace et surtout gagneur coach Djamel Belmadi. A l’issue de la partie, Djamel Belmadi a déclaré que « l’important pour nous était de gagner ». « C’est ce qu’on a fait, mais non pas sans avoir mis en danger nos joueurs. On savait qu’on allait avoir affaire à des conditions difficiles, sur un terrain très dur, quasiment injouable. On devait jouer un football plutôt différent de notre football habituel. Pas très beau à voir, c’est vrai, mais qui aura été efficace. Sinon comme l’a dit l’entraîneuse adjoint du Botswana, il y a eu quelques erreurs d’arbitrage, c’était parfois à la limite de l’agression sur le terrain et l’arbitre aurait peut-être dû brandir des cartons. C’était des instructions qui sortaient du cadre du football et mes joueurs ont failli prendre des blessures graves à cause de cela. Je ne suis pas fan de ce genre de football-là », a-t-il dit. Cette déclaration constitue, en fait, un bon résumé de ce qui s’est passé sur le terrain et Belmadi a bien accusé son compatriote, Adel Amrouche, d’avoir instruit ses joueurs à jouer agressivement. Pour l’année 2020, Belmadi a déclaré : « Maintenant, les matchs de 2019 sont finis. On va attaquer la préparation des qualifications pour la Coupe du monde, on attend le tirage au sort. On aura le temps de préparer le match du mois de mars et ceux du mois de juin. On va entrer dans une double campagne pour décrocher la qualification à la Coupe du monde. » A rappeler que la prochaine sortie de l’Equipe nationale algérienne dans ces éliminatoires aura lieu le 31 août 2020, à domicile, soit au stade du 5-Juillet, après sa rénovation, face au Zimbabwe pour le compte de la 3e journée.