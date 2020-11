À l'occasion de cette partie, le coach national Djamel Belmadi a opéré par quatre changements dans son «Onze» de départ, par rapport au match aller de jeudi dernier. Il a aligné Djamel Benlamri, Adlène Guedioura, Saïd Benrahma et Andy Delort, respectivement à la place de Mehdi Tahrat, Mehdi Abid, Yacine Brahimi et Baghdad Bounedjah. Sous un soleil de plomb et sur une pelouse à la limite du praticable, qui n'a pas aidé les deux antagonistes, ceux-ci ont mis du temps à entrer dans la rencontre. Malgré quelques tentatives, entre autres, de Delort, Feghouli et Guedioura, du côté algérien ainsi que Musona et Kadewere du côté zimbabwéen, l'ouverture du score a tardé à venir. Ceci, même si les rebonds sur cette pelouse gênaient considérablement les gardiens de but, M'bolhi et Sumba. Au fil des minutes, les Algériens commencent à imposer leur suprématie sur le rectangle vert et se mon-trent de plus en plus dangereux. Cette domination a été concrétisée à la 34e minute par un but signé Andy Delort. Ce dernier, à la réception d'un superbe centre de Réda Halaimia sur le côté droit, surgit et envoie une tête surpuissante sous la barre. Le buteur providentiel de Montpellier signe, ainsi, son premier but sous les couleurs de l'Equipe nationale algérienne. Un but qui a été d'un ascendant psychologique pour les Verts, lesquels parviennent à doubler la mise quatre minutes plus tard, cette fois-ci, des pieds «magiques» de Riyad Mahrez. Le capitaine algérien réalise un festival: aile de pigeon pour s'emmener le ballon, crochet, feinte et re-crochet sur le malheureux Chicksen avant de fusiller Sumba du pied droit. Dès lors, les Warriors se ruent en attaque dans l'optique de niveler la marque. À la 42', le coup franc surpuissant de Dzingai atterrit sur la barre, après que M'Bolhi l'a touché. Dans la minute qui a suivi, le même Dzingai a eu plus de réussite sur un autre coup franc. Le défenseur du FC Yadah Stars enroule un nouveau coup franc, en pleine lucarne. Les Warriors semblent définitivement libérés et accentuent leur pression sur les bois de M'Bolhi, heureusement sans réussite, jusqu'au coup de sifflet final de cette première période. De retour des vestiaires, le coach croate du Zimbabwe, Zdravko Logarusic, opère quatre changements, avec l'entrée en jeu de Lunga, Mahachi, Karuru et Billiat. Et c'est surtout ce dernier qui a donné du fil à retordre aux défenseurs algériens, avec sa vitesse d'incursion. Les Algériens, qui jouaient avec le feu, sont dominés dans les duels et Djamel Belmadi, sur la ligne de touche, ne cessaient de crier pour replacer ses protégés sur le terrain et fermer les espaces, mais en vain. Belmadi décide, alors, de renforcer la zone médiane, avec l'entrée en jeu de Haris Belkebla, au même moment que l'attaquant Baghdad Bounedjah, respectivement en lieu et place de Feghouli et Delort. Quelques minutes plus tard, c'est Yacine Brahimi qui fait son entrée à la place de Benrahma, dans l'optique de préserver la balle et diminuer de cette grosse pression des Warriors. Pari gagné par Belmadi, puisque le rythme de leurs adversaires du jour a baissé avec des débats qui sont restés dans la zone médiane dans la majeure partie du temps. Ounas et Abeid, les derniers Algériens à faire leur apparition sur le terrain, pour remplacer Mahrez et Bennacer, ont été incorporés pour terminer le job, mais loin s'en faut. À la 82', le Zimbabwe égalise par l'intermédiaire de Prince Dube, qui venait d'entrer en jeu, à la retombée d'un corner encore une fois prolongé au premier poteau.

Le score en reste là, avec ce match nul (2-2), ô combien difficile, qui permet aux champions d'Afrique en titre de valider leur billet pour la phase finale de la prochaine CAN-2021, repoussée à 2022 au Cameroun.