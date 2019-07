Vainqueur lors de ses deux premiers matchs du tournoi continental face respectivement, au Kenya (2-0) et au Sénégal (1-0), la sélection algérienne de football cherchera à confirmer son regain de forme devant les « Taifa stars » de Tanzanie, ce soir à 20h, éliminés après deux défaites de rang dans le groupe C. Belmadi espère rééditer avec la sélection algérienne l’exploit réalisé lors de l’édition 1990 disputée à domicile avec trois succès de suite au premier tour. Pour ce faire, les Verts ont débuté la préparation du match d’aujourd’hui face à la Tanzanie au lendemain de la victoire face aux Sénégalais, où le sélectionneur national, Djamel Belmadi, a scindé son groupe en deux. Ceux qui ont pris part au match ont bénéficié de soins et de la salle fitness pour un décrassage. Les remplaçants, eux, ont eu droit à une séance un peu plus longue, avec même une petite opposition. Tout l’effectif a pris part à la séance du jour sauf Brahimi qui soignait un petit bobo. Et justement à ce propos, le sélectionneur national a tenu à rassurer sur l’état de santé du milieu offensif du FC Porto, victime d’une entorse à la cheville : « Brahimi a un petit souci de santé qui l’a empêché de s’entraîner et de jouer le match face au Sénégal. Il sera prêt pour la Tanzanie. » En d’autres termes, Brahimi a été ménagé ces derniers jours pour le préserver pour ce match contre la Tanzanie, où il prendrait part à la place de Belaili qui s’est présenté aux entraînements de vendredi dernier en civil. Ce qui veut dire qu’il sera absent pour la Tanzanie. Belaili serait, donc, mis au repos pour lui permettre de récupérer des efforts fournis lors des deux premiers matchs. Ce serait d’ailleurs, certainement le cas pour Ismael Bennacer, qui a été choisi deux fois « homme du match » par les techniciens de la CAF. On penserait également à la probable mise au repos de Guedioura qui pourrait être remplacé par Abeid. Les défenseurs Atal et Benlamri ne seront également pas titularisés dans la mesure où ils ont écopé d’un avertissement chacun lors du match contre le Sénégal. Et pour leur éviter un second avertissement synonyme de suspension aux huitièmes de finale, Belmadi pourrait donc bien les mettre au repos. Bounedjah insaisissable avec ou sans ballon, pourrait aussi être remplacé par Slimani. Mais, ça ne reste que des suppositions car en réalité, le dernier mot revient au staff technique des Verts. En tous les cas, une chose est sûre, Belmadi sera toujours fidèle à son système de jeu basé sur l’offensive qui lui donne entière satisfaction. D’ailleurs, il confirme qu’il veut terminer cette phase de poules avec trois victoires. « Nous allons aborder ce match avec beaucoup de sérieux. Certes, nous sommes déjà qualifiés, mais il faut éviter de verser dans l’euphorie », a déclaré le coach national en conférence de presse tenue au stade Al-Salam. Du côté tanzanien, 39 ans après leur première participation à la CAN, les « Taifas stars » sont toujours en apprentissage. Mais cela n’a pas empêché le sélectionneur nigérian, Emmanuel Amunike, de déclarer, entre autres, qu’« après les deux défaites concédées, nous sommes dans l’obligation de réagir face à l’Algérie. Nous n’avons rien à perdre. Je dois remobiliser les troupes pour se donner à fond lors de ce dernier match du premier tour. Nous visons la victoire», a affirmé Amunike en conférence de presse tenue au stade Al-Salam. Rendez-vous donc ce soir sur la pelouse du stade Al-Salam du Caire.