Arrivé sur le banc du FC Barcelone en pleine crise, Ronald Koeman fait des choix forts. L'ancien sélectionneur des Pays-Bas a commencé par informer certains cadres qu'ils n'étaient plus les bienvenus au club. C'est le cas pour Ivan Rakitic, qui a déjà quitté le Barça pour retrouver le FC Séville. Il devrait bientôt être suivi par Luis Suarez, qui se rapproche de la Juventus ou encore d'Arturo Vidal, qui devrait rejoindre l'Inter. Pour les arrivées, Ronald Koeman a également activé ses pistes et l'une d'entre elles mènerait à Georginio Wijnaldum. Ce dernier pourrait bien être la première recrue du Barça version Koeman. D'après les informations de Sport, il ferait pression sur ses dirigeants, pour qu'ils le laissent quitter Liverpool. Le quotidien explique d'ailleurs que les relations entre le joueur et son club se seraient gâtées, depuis l'échec de la prolongation de contrat. Wijnaldum souhaiterait d'ailleurs que les choses s'arrangent le plus vite possible, puisqu'il voudrait que son avenir soit décidé avant la fin de cette semaine.