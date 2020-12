L'attaquant du FC Barcelone Ousmane Dembélé souffre d'une blessure musculaire à une cuisse, a annoncé le club catalan sans s'avancer sur sa durée d'indisponibilité. «Les examens réalisés dimanche

6 décembre au matin, ont montré que le joueur de l'équipe première Ousmane Dembélé présente une élongation des ischio-jambiers de la cuisse droite. Celle-ci est faible et l'évolution (de la blessure) déterminera son retour», précise le Barça dans un communiqué médical. Un coup dur pour le Champion du monde 2018, auteur de quatre buts en 12 matchs durant l'exercice en cours, dont l'un aussi précieux que chanceux contre la Juventus en C1 (victoire 2-0). Dembélé était entré en jeu à la mi-temps samedi lors de la défaite 2-1 de Barcelone à Cadix. Le Français, recruté en 2017 pour 105 millions d'euros (plus environ 40 millions en bonus, soit la deuxième recrue la plus chère de l'histoire du club), sort d'une saison 2019-2020 quasi blanche (9 matchs disputés) à cause déjà de blessures à l'arrière de cette cuisse droite. Sorti en pleurs face à son ancien club Dortmund le 27 novembre 2019 en Ligue des champions à cause d'une lésion musculaire, il avait repris l'entraînement prématurément et rechuté. Une rupture d'un tendon du biceps fémoral de la cuisse droite a mis fin à sa saison dès le 4 février.