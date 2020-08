Robert Lewandowski estime qu'il mérite le Ballon d'or cette année. «Nous avons gagné tout ce qu'il y avait à gagner. J'ai été meilleur buteur à chaque compétition. Je crois que lorsqu'un joueur a accompli tant de choses, il devrait gagner le Ballon d'or», a déclaré le buteur dans une interview accordée au média polonais Onet et au journal Przeglad Sportowy. La clé du triomphe de Munich en Ligue des champions n'est cependant pas lui, mais l'étendue de l'équipe du FCB. «Si Coutinho et Perisic sont remplacés à la 80e minute alors que l'on mène, l'adversaire sait ce qui se passe. Il se rend compte que nous n'avons pas l'intention d'arrêter de presser. Il ne se sent pas en sécurité», poursuit l'international polonais de 32 ans. Les Bavarois ont réalisé des prestations incroyables lors du tournoi final à Lisbonne. Mais surtout, la victoire 8-2 en quarts de finale contre le FC Barcelone a été une performance qui a marqué l'histoire. Pour Lewandowski, le résultat contre le Barça est une surprise, mais la victoire elle-même n'en est pas une. «Avant le match, nous savions que nous allions battre le Barça. Certains ont même dit que ce serait 5-1 - mais un 8-2, c'est autre chose. Notre confiance était très élevée. Avant le match contre Barcelone, Serge Gnabry et Joshua Kimmich ne m'ont pas demandé si nous allions gagner ce match, mais si nous allions gagner les champions. J'ai répondu oui.» Lewandowski pense que le FC Bayern est également bien placé pour l'avenir et que la volonté de gagner est intacte. «Nous avons une jeune et bonne équipe. Je pense qu'aucun d'entre nous n'est satisfait de ce que nous avons réalisé», a déclaré la star bavaroise. Lewy a également commenté la prolongation de son contrat jusqu'en 2023, l'année dernière, alors qu'il était également courtisé par le Real Madrid. «Pendant cette phase, j'ai ressenti le soutien du FC Bayern, qui me faisait parfois un peu défaut auparavant. En fin de compte, j'ai cru au projet du FC Bayern.» Son contrat actuel n'est «certainement pas» son dernier, l'attaquant a affirmé: «Je veux continuer à jouer au plus haut niveau même après 2023. Et je ne pense pas encore à ce que je vais faire après cela.»