La liste des finalistes des «The Best FIFA Football Awards 2020», plus prestigieuse cérémonie de remise des récompenses du monde du football, vient d'être dévoilée.

Robert Lewandowski, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les trois finalistes du prix Fifa de meilleur joueur de l'année «The Best» décerné le 17 décembre, a annoncé la FIFA, la Française Wendie Renard intégrant le trio en lice pour la meilleure joueuse.

La liste des finalistes des «The Best FIFA Football Awards 2020», plus prestigieuse cérémonie de remise des récompenses du monde du football, a été dévoilée lors d'un événement média organisé en ligne avec les FIFA Legends Hope Powell, Christie Pearce Rampone, Gilberto Silva et Pablo Aimar. Tous les lauréats, y compris ceux du Prix des supporters de la FIFA et de la distinction du Fair Play, de la FIFA seront couronnés le 17 décembre 2020 lors d'une émission télévisée diffusée en direct depuis le siège de la FIFA à Zurich.

Les finalistes

«The Best» par ordre alphabétique

Joueuse de la FIFA:

Lucy Bronze (Angleterre/ Olympique Lyonnais/ Manchester City WFC), Pernille Harder (Danemark/ VfL Wolfsbourg/ Chelsea FC Women), Wendie Renard (France / Olympique Lyonnais)

Joueur de la FIFA:

Cristiano Ronaldo (Portugal/ Juventus FC), Robert Lewandowski (Pologne/FC Bayern Munich), Lionel Messi (Argentine / FC Barcelone)

Gardienne de but

de la FIFA:

Sarah Bouhaddi (France/ Olympique Lyonnais), Christiane Endler (Chili / Paris Saint-Germain),Alyssa Naeher (Etats-Unis/Chicago Red Stars)

Gardien de but

de la FIFA:

Alisson Becker (Brésil/ Liverpool FC), Manuel Neuer (Allemagne/FC Bayern Munich), Jan Oblak (Slovénie / Atlético de Madrid)

Entraîneur de la FIFA pour le football féminin:

Emma Hayes (Angleterre/ Chelsea FC Women), Jean-Luc Vasseur (France/ Olympique Lyonnais), Sarina Wiegman (Pays-Bas / Equipe nationale des Pays-Bas)

Entraîneur de la FIFA pour le football masculin:

Marcelo Bielsa (Argentine/ Leeds United FC), Hans-Dieter Flick (Allemagne / FC Bayern Munich), Jürgen Klopp (Allemagne / Liverpool FC)

Prix Puskas de la FIFA

Giorgian De Arrascaeta (URU) - Ceare SC - CR Flamengo [Brasileiro - Brésil] (25 août 2019), Son Heung-min (KOR) - Tottenham Hotspur FC - Burnley FC [Premier League - Angleterre] (7 décembre 2019), Luis Suarez (URU) - FC Barcelone - RCD Majorque [La Liga - Espagne] (7 décembre 2019).