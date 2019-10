Après la tempête, le beau temps. Un joli soleil radieux. Malgré ses vélléités de départ vers le Real Madrid, quelques mois auparavant, Robert Lewandowski (31 ans) a finalement décidé de prolonger son aventure avec le Bayern Munich, jusqu’en juin 2023. La condition pour préserver cette union ? L’incorporation d’éléments jeunes et ambitieux, comme réclamé par l’attaquant polonais. Pour cela, les dirigeants n’ont pas hésité à se séparer de Franck Ribéry, Arjen Robben et Rafinha, permettant à Kingsley Coman et Serge Gnabry, mais également Benjamin Pavard et Lucas Hernandez, d’intégrer durablement le onze de départ. Un choix payant, puisque le leader offensif bavarois carbure à plein régime. A tel point qu’il affole les temps de passage en ce premier tiers du mois d’octobre. En seulement 7 apparitions en Bundesliga, Lewandowski a déjà trouvé le chemin des filets à 11 reprises. Il faut y ajouter une réalisation en une sortie en coupe d’Allemagne mais aussi 3 buts en 2 rencontres de Ligue des champions. Soit un total de 15 buts en 11 parties depuis le coup d’envoi de l’exercice. Personne ne fait mieux jusqu’ici, puisque son dauphin, Andrea Belotti (Torino), compile 11 buts en 13 matchs. Lewandowski, qui a marqué à chacune de ses apparitions cette saison, excepté lors de la finale de la Supercoupe d’Allemagne perdue face au Borussia Dortmund (0-2), pour le premier match officiel du Bayern en 2019-2020, présente un ratio de 1,36 but/match. Soit une réalisation toutes les 64 minutes. Absolument monstrueux, sachant que parmi les joueurs avec au moins 5 buts cette saison, c’est Ciro Immobile (8 buts en 8 matchs), qui s’en rapproche le plus avec un but toutes les 76 minutes. Preuve que Lewandowski marche sur l’eau, il a permis à sa sélection de se rapprocher un peu plus d’une qualification pour l’Euro 2020 en martyrisant la Lettonie (0-3), jeudi, avec un nouveau triplé, confortant un peu plus son statut de meilleur buteur de l’histoire des Aigles blancs avec 60 buts en 109 capes. Toutes compétitions confondues, avec son club comme avec la sélection, Lewandowski comptabilise désormais 38 buts en 40 matchs, ce qui en fait le meilleur buteur mondial sur l’année 2019. Des chiffres énormes qui demandent désormais confirmation dans les moments fatidiques. Depuis son fabuleux quadruplé contre le Real Madrid avec Dortmund, en 2013, Lewandowski n’a jamais réussi à se montrer aussi performant lors de la phase éliminatoire de la Ligue des champions. Il devra retenir les leçons du passé pour enfin répondre aux attentes placées en lui à ce stade de la compétition. Tout comme lors du prochain Euro, après sa Coupe du monde 2018 catastrophique avec 0 but marqué en 3 matchs. A «Lewy» de casser ce(s) plafond(s) de verre.