Ligue 1 - 2020/2021 Le calendrier
· 1ère journée: US Biskra - JSM Skikda, CS Constantine - WA Tlemcen, JS Kabylie - CA Bordj Bou Arréridj, NA Hussein Dey - MC Oran, NC Magra - ASO Chlef, RC Relizane - Paradou AC, USM Alger - ES Sétif, USM Bel Abbès - MC Alger, O. Médéa - JS Saoura, AS Aïn M'lila - CR Belouizdad
· 2e journée: MCA-OM, CABBA-USMBA, USB-NAHD, PAC-CSC, ASO-WAT, ESS-RCR, MCO-JSK,CRB-JSMS, JSS-USMA, ASAM-NCM
· 3e journée: JSMS-CABBA, CSC-ASO, PAC-MCA, JSK-CRB, NAHD-ASAM, WAT-USMA, NCM-USB, RCR-JSS, USMBA-ESS, OM-MCO
· 4e journée: MCA-CSC, CABBA-RCR, USB-PAC, ASO-JSK, ESS-NCM, MCO-WAT, CRB-NAHD, USMA-OM, JSS-USMBA, ASAM-JSMS
· 5e journée: JSMS-ASO, CSC-USMA, PAC-CABBA, JSK-ASAM, NAHD-ESS, WAT-USB, NCM-JSS, RCR-MCA, USMBA-MCO, OM-CRB
· 6e journée: USB-JSK, ASO-USMBA, ESS-PAC, MCO-RCR, CRB-CSC, WAT-JSMS, NCM-OM, USMA-NAHD, JSS-MCA, ASAM-CABBA
· 7e journée: MCA-MCO, CABBA-ESS, JSMS-JSS, CSC-ASAM, PAC-CRB, JSK-USMA, NAHD-ASO, RCR-USB, USMBA-NCM, OM-WAT
· 8e journée: JSMS-CSC, USB-USMBA, ASO-CABBA, ESS-MCA, CRB-MCO, WAT-JSK, NCM-PAC, USMA-RCR, JSS-NAHD, ASAM-OM
· 9e journée: MCA-ASAM, CABBA-USMA, CSC-ESS, PAC-JSMS, JSK-JSS, NAHD-NCM, MCO-ASO, RCR-CRB, USMBA-WAT, OM-USB
· 10e journée: JSMS-NAHD, USB-CABBA, ASO-PAC, ESS-OM, CRB-USMBA, WAT-MCA, NCM-JSK, USMA-MCO, JSS-CSC, ASAM-RCR
· 11e journée: MCA-USB, CABBA-NAHD, CSC-NCM, PAC-ASAM, JSK-JSMS, MCO-JSS, CRB-ESS, RCR-WAT, USMBA-USMA, OM-ASO
· 12e journée: JSMS-OM, USB-CSC, NAHD-JSK, ASO-CRB, ESS-MCO, WAT-PAC, NCM-RCR, USMA-MCA, JSS-CABBA, ASAM-USMBA
· 13e journée: MCA-ASO, CABBA-NCM, JSK-CSC, MCO-USB, CRB-WAT, RCR-JSMS, USMA-ASAM, JSS-ESS, USMBA-PAC, OM-NAHD
· 14e journée: JSMS-MCA, USB-USMA, CSC-MCO, PAC-OM, JSK-RCR, NAHD-USMBA, ASO-JSS, ESS-ASAM, WAT-CABBA, NCM-CRB
· 15e journée: MCA-JSK, CABBA-CRB, NAHD-RCR, ESS-ASO, MCO-PAC, USMA-NCM, JSS-USB, USMBA-JSMS, OM-CSC, ASAM-WAT
· 16e journée: CABBA-MCA, JSMS-MCO, USB-ESS, CSC-NAHD, PAC-USMA, JSK-OM, ASO-ASAM, CRB-JSS, WAT-NCM, RCR-USMBA
· 17e journée: MCA-CRB, CSC-RCR, NAHD-PAC, ESS-JSK, MCO-CABBA, NCM-JSMS, USMA-ASO, JSS-WAT, OM-USMBA, ASAM-USB
· 18e journée: MCA-NCM, CABBA-CSC, JSMS-ESS, PAC-JSS, ASO-USB, MCO-ASAM, CRB-USMA, WAT-NAHD, RCR-OM, USMBA-JSK
· 19e journée: USB-CRB, CSC-USMBA, JSK-PAC, NAHD-MCA, ESS-WAT, NCM-MCO, RCR-ASO, USMA-JSMS, OM-CABBA